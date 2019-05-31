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31.05.2019
ИноСМИ

Крушение Ми-8: Зеленский раздал поручения (Корреспондент,Украина)

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Вооруженные силы Украины в Приазовье
Вооруженные силы Украины в Приазовье.
Источник изображения: © ВСУ

На Украине разбился военный вертолет Ми-8. В результате падения вертолета погибли четыре человек. Вертолет совершал учебно-тренировочный полет. Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе генштаба взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. "Не доброе утро. Крушение военного вертолета в Ровенской области. Четыре погибших воина", — написал Зеленский в Твиттере.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Генштаба ВСУ генералу Руслану Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Об этом он сообщил в Твиттере.

"Не доброе утро. Крушение военного вертолета в Ровенской области. Четыре погибших воина. Поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал он.

В ГСЧС Украины уточнили, что после падения военный вертолет Ми-8 загорелся.

"29 мая в 23:50 вблизи села Сестрятин Радивиловского района произошло падение вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины с последующим горением, в результате чего погибли четыре члена экипажа. В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали", - сообщили спасатели.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8. В результате падения вертолета погибли четыре человек. Вертолет совершал учебно-тренировочный полет.

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Страны
Украина
Продукция
Ми-8
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