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31.05.2019
ТАСС

Рогозин пожелал Леонову здоровья и отметил силу его характера

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Алексей Леонов
Алексей Леонов
Источник изображения: © Андрей Махонин/ТАСС

Глава Роскосмоса также пожелал космонавту "перенести все недуги"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил космонавта Алексея Леонова с 85-летием и пожелал ему здоровья. Видеопоздравление опубликовано на сайте госкорпорации в четверг.

"Мы с огромным уважением относимся к ветеранами нашей космонавтики, мы с вами, мы вас любим, уважаем. Желаем вам здоровья, перенести все те недуги, которые свалились на вас последнее время. Надеюсь, с вашим характером вы точно с этим справитесь", - сказал Рогозин.

На сайте Роскосмоса также опубликовано видеопоздравление в адрес Леонова от российских членов экипажа Международной космической станции Олега Кононенко и Алексея Овчинина. "Его полеты стали символом мужества и завоевания новых высот. Без сомнения, тот подвиг, который он совершил в марте 1965 года, когда первым вышел в открытый космос, навсегда вошел не только в историю космонавтики, но и в летопись всего человечества", - отметил Кононенко.

Овчинин подчеркнул, что второй полет Леонова в июле 1975 года также стал знаковым. "Первая стыковка двух пилотируемых кораблей разных стран - советского "Союза-19" и американского Apollo - стала основой международного сотрудничества на орбите, без которого трудно представить современную космонавтику. Желаем здоровья, счастья, творческих успехов, космического вдохновения и сил для новых свершений", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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