Противолодочные корабли ТОФ отразили налет "вражеской" авиации
Источник изображения: Владимир Саяпин/ТАСС
Корабли Приморской флотилии Тихоокеанского флота провели тренировку в Японском море.
Малый противолодочный корабль (МПК) "Кореец" и базовые тральщики БТ-232 и БТ-215 отразили налет авиации условного противника и обстреляли имитированные воздушные цели.
- Кроме того, они отработали противоминные задачи. МПК и тральщики обнаружили в заданном районе морскую плавающие мину и уничтожили ее огнем корабельной артиллерии, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
Тральщики также обнаружили и уничтожили морские мины, используя контактные и неконтактные тралы. Помогал кораблям МПК "Усть-Илимск" и гидрографическое судно "Виктор Фалеев".
Юлия Гарднер
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