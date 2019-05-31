Противолодочные корабли ТОФ отразили налет "вражеской" авиации

Корабли Приморской флотилии Тихоокеанского флота провели тренировку в Японском море.

Малый противолодочный корабль (МПК) "Кореец" и базовые тральщики БТ-232 и БТ-215 отразили налет авиации условного противника и обстреляли имитированные воздушные цели.

- Кроме того, они отработали противоминные задачи. МПК и тральщики обнаружили в заданном районе морскую плавающие мину и уничтожили ее огнем корабельной артиллерии, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Тральщики также обнаружили и уничтожили морские мины, используя контактные и неконтактные тралы. Помогал кораблям МПК "Усть-Илимск" и гидрографическое судно "Виктор Фалеев".

Юлия Гарднер