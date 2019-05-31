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31.05.2019
Военное обозрение

В СНБО рассказали о дальнейших ракетных программах Украины

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Секретарь украинского Совета безопасности и обороны Александр Данилюк, сменивший на этом посту развязавшего войну на Донбассе Александра Турчинова, сделал заявление по украинской ракетной программе.

Источник изображения: СНБО Украины

Украинские журналисты поинтересовались у Данилюка, который накануне не обнаружил серверов с секретными данными в ситуационном помещении СНБО в здании администрации президента, по поводу того, как новое руководство ведомства собирается работать над тем, что уже было в "ракетном плане" начато при Турчинове и Порошенко.

Данилюк заявил, что все ранее начатые ракетные программы будут продолжены. По его словам, "за последние годы Украина достигла прогресса в этой сфере" и "отказываться от развития ракетных программ не собирается".

Данилюка цитируют украинские СМИ:

Развитие ракетных программ по созданию комплексов "Нептун" и "Ольха" - это один из наших главных приоритетов. Это сфера, в которой мы достигли прогресса, поэтому, конечно, будет продолжение.

Такие слова г-н Данилюк высказал изданию "Апостроф".

Как известно, несколько дней назад на полигоне под Одессой был испытан ракетный комплекс "Нептун" (РК-360МЦ). Также были испытаны комплексы "Ольха-М" и "Ольха-Р".

Ранее наиболее одиозные персоны в украинском руководстве отмечали, что береговые ракетные комплексы ВСУ "смогут применять против российских боевых кораблей".

Сегодня же стало известно, что президент Украины Зеленский впервые после вступления в должность созвал СНБО.

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Страны
Россия
Украина
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