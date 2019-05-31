Швеция официально признала в России угрозу и наращивает войска

После доклада, представленного Комиссией обороны, военное ведомство Швеции обнародовало свои военные амбиции. Об этом сообщает издание Air&Cosmos.

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В частности, принято решение повысить военные затраты с целью обеспечения вооруженных сил современной материальной частью и укомплектования личного состава. Усиление боевой мощи будет осуществляться в рамках программы развития, рассчитанной на период 2021 – 2025 годов.

В этой связи предполагается увеличение к 2025 году оборонного бюджета до 84 млрд. шведских крон (8,78 млрд. долл.), что составит 1,5% от ВВП. Для выполнения данной задачи потребуется ежегодный рост военных затрат на 5 млрд. крон.

Новые подходы, принятые на вооружение Стокгольмом, изложены в Белой книге, проект которой был опубликован. Данный документ охватывает тот же период. Как указывается, его цель – "обеспечить безопасность страны в условиях международной напряженности". При этом Россия и Китай определены в качестве главной потенциальной угрозы. В этой связи Швеция призывает Европу к консолидации обороны.

Со своей стороны отметим, что Швеция официально придерживается принципа нейтралитета в военное время и неприсоединения к военным блокам — в мирное. Однако признание других стран в качестве угрозы и призыв к объединению войск Европы фактически перечеркнули прежний внешнеполитический статус государства.