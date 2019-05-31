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31.05.2019
Военное обозрение

В США заявили о запугивании Россией американских пилотов в Арктике

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Россия все чаще проводит "акции устрашения" своей авиации в Арктике, а американским пилотам все чаще приходится поднимать свои самолеты-невидимки F-22 на Аляске для перехвата российских бомбардировщиков Ту-95, "вылетевших из 50-х годов прошлого века". Об этом пишет NBC News, перевод предоставлен "ИноСМИ"

Источник изображения: topwar.ru

Авторы статьи утверждают, что Россия все чаще направляет свои бомбардировщики к побережью США, чтобы показать, что Россия является стратегическим соперником Соединенных Штатов и может нанести удар по их территории. Американским летчикам с авиабазы в Анкоридже на Аляске "все чаще и чаще приходится подниматься посреди холодной ночи", чтобы затем вылетать по тревоге на F-22 на перехват российских бомбардировщиков Ту-95.

Издание отмечает, что на прошлой неделе российские бомбардировщики совершили два полета около побережья США, во время которых американским пилотам пришлось на своих истребителях-невидимках перехватывать бомбардировщики и прилагать усилия, чтобы не пустить их в воздушное пространство США.

Каждая из сторон во время таких встреч собирает разведывательную информацию, проверяет возможности и анализирует скорость реакции, накапливая опыт для будущих вероятных конфликтов

- заявляют авторы материала.

Россия возобновила полеты своих бомбардировщиков в 2007 году, пишет издание, обычно совершая всего шесть-семь вылетов в год, но в последнее время их количество растет, особенно в Арктике. Таким образом Москва "пытается показать, что у нее есть и боевые возможности, и стратегическая решимость противостоять Западу в Арктике". Также такие полеты очень важны для внутренних дел России, так как, когда американские истребители "перехватывают" российские бомбардировщики, это "очень льстит Путину, которому приходится отвечать на вопросы об экономическом застое в России и о том, почему страна не может выйти из изоляции и освободиться от западных санкций".

Авторы статьи подчеркивают, что на фоне все возрастающей активности России, не только США и Канада, но и другие страны "должны указать ей границы допустимых действий". В противном случае Россия и дальше будет посягать на а международные нормы в Арктике в попытке изменить соотношение сил в свою пользу и устанавливать свои правила.

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
США
Продукция
F-22
Ту-95
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
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2 комментария
№1
31.05.2019 04:10
Ту-95  запугивают  F-22? Хорошая  антиреклама  американским
истребителям  5  поколения.
+2
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№2
31.05.2019 13:35
Цитата, q
не только США и Канада, но и другие страны "должны указать ей границы допустимых действий".

Как дебилами были. так и останутся. Они у границ России чтобы остановить агрессию, а их то зачем? Низзя к границам подлетать. Страшно.
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