Управление общевойсковой армии ЗВО получит первую партию новейших противогазов ПМК-4

ЦАМТО, 30 мая. Управление общевойсковой армии Западного военного округа получит новейшие противогазы ПМК-4, интегрированные в комплект индивидуальной экипировки "Ратник-2".

Новые средства РХБ защиты сочетаются как с зимними, так и с летними комплектами боевой экипировки военнослужащих, отвечают требованиям эксплуатации в условиях крайнего Севера.

В комплекте ПМК-4 есть защитные экраны лицевой панорамной части из полимерного стекла и светофильтры, приспособления для крепления средств коррекции зрения, а также приспособления для приема воды и жидкой пищи.

Шлем-маска противогаза, изготовленная из синтетического бутилкаучука и силикона отечественного производства, обеспечивает комплексную защиту. По комплексному показателю технический уровень противогаза ПМК-4 не уступает лучшим зарубежным аналогам, а по основным защитным и эксплуатационным характеристикам превосходит их в 1,5-2 раза.

Всего в войска Западного военного округа в 2019 году должно поступить более 6,5 тыс. современных противогазов, сообщает пресс-служба Западного военного округа.