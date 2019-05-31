В Бурятии полигоны ВВО оборудовали с учетом сирийского опыта

ЗРК "ТОР-М2У" на учениях в Бурятии.

ЦАМТО, 30 мая. Полигоны общевойскового объединения ВВО, дислоцированные в Республике Бурятия, оборудовали новыми учебными точками с учетом современного опыта ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике.

В частности, на общевойсковом полигоне Бурдуны, возведены "сирийские валы", огневые позиции для БМП габионного типа, стенки для тренировки снайперов, макеты зданий для действий личного состава в городских условиях и участки для выполнения тактико-огневых упражнений по стрельбе.

В летнем периоде обучения в общевойсковой армии большое внимание будет уделяться отработке специальных задач в городских условиях мотострелковыми и танковыми подразделениями, подразделениями снайперов, связи, РХБ защиты, РЭБ.

Стоит отметить, что в ходе подготовительного периода на полигонах проводился ремонт и восстановление специального оборудования. На сегодняшний день обслужено и переведено на летний период эксплуатации более 700 ед. полигонного оборудования.

Для более качественного обучения войск на полигонах объединения ВВО обновлено более 100 объектов полевой учебно-материальной базы, сообщает пресс-служба округа.