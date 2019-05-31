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31.05.2019
ТАСС

Новейший российский фрегат показали гостям морского форума в Севастополе

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Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров"
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров".
Источник изображения: rg.ru

Кроме фрегата "Адмирал Макаров", гости также посетили малый ракетный корабль "Вышний Волочек" и противодиверсионный катер П-424

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Показ кораблей Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Вышний Волочек", вошедших в состав флота менее года назад, прошли в Севастополе в рамках военно-морского салона, проходящего в дни VII Международного морского бизнес-форума.

"Черноморский флот предоставил к показу новинки отечественного кораблестроения и военно-морского вооружения - фрегат "Адмирал Макаров", малый ракетный корабль "Вышний Волочек" и противодиверсионный катер П-424", - рассказали журналистам в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

В ходе проведения выставочных мероприятий прошли ознакомительные походы по кораблям для СМИ с рассказом о технических данных и характеристиках представленных новейших образцов отечественного кораблестроения и военно-морского вооружения. Как сообщил ТАСС командир фрегата "Адмирал Макаров" Георгий Бреев, в Севастополе показ корабля гражданским лицам прошел во второй раз. Гостей проводили по верхней палубе, рассказывая о фрегате и том, какие орудия на нем установлены.

"У нас нет возможности показать корабль изнутри. Это боевой корабль, поэтому обычно для показа предоставляется только верхняя палуба. Можно увидеть артиллерийскую установку А-190, ЗРК "Штиль", ракетный комплекс "Калибр", торпедные аппараты, вертолетную площадку и другое. Все, что есть на борту корабля, весь внешний вид можно посмотреть с верхней палубы", - отметил Бреев.

Он также рассказал, что на такие экскурсии также приходят и семьи членов экипажа. Их приводят, "чтобы показать, как идет жизнь на корабле, увидеть, где служат их родные, чем дышат".

VII Международный морской бизнес-форум стартовал в Севастополе 29 мая. В этом году одной из основных тем форума стала подготовка предложений по развитию яхтенного туризма и парусного спорта в регионе. Также эксперты обсуждают гособоронзаказ, особенности ситуации в Азово-Черноморском бассейне после 2014 года и другие вопросы, актуальные для отрасли.

О кораблях

"Адмирал Макаров" - корабль из новой серии фрегатов проекта 11356Р/М (также используется обозначение 11357). Это серия многоцелевых фрегатов (сторожевых кораблей) дальней морской зоны, предназначенных для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок и наземных объектов противника, дозорной службы, патрулирования, охраны морских коммуникаций.

Фрегаты вооружены восемью пусковыми установками ракетного комплекса "Калибр-НК". Эти ракеты могут поражать надводные, береговые и подводные цели на расстоянии до 2,6 тыс. км. Также корабли проекта вооружены зенитными ракетными и артиллерийскими комплексами "Штиль-1", "Палаш" и АК-630М, универсальными артиллерийскими установками А-190 калибра 100 мм, торпедными аппаратами и реактивной бомбометной установкой РБУ-6000. На фрегате имеются взлетно-посадочная площадка и ангар для противолодочного вертолета (Ка-27 или Ка-31).

Корабли проекта 22160, в том числе "Вышний Волочек", предназначены для защиты и охраны морской зоны, а в случае военных действий они могут обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Корабли также призваны решать задачи эскортной и антипиратской деятельности, выполнять поисково-спасательные функции.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
А-190
АК-630 Ласка
Бук-M3
Ка-27
РБУ-6000
Проекты
1135 Буревестник
21631 Буян-М
22160
Гособоронзаказ
Калибр КР
ЧФ
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