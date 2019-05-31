Инженерные войска получат 12 новых катеров БМК-15 до конца года

Инженерные войска ВС РФ в этом году получат на вооружение 12 новейших буксирно-моторных катеров БМК-15. Катера будут изготовлены на Волжском судостроительно-судоремонтном заводе, сообщил начальник 187-го учебного центра инженерных войск РФ полковник Валерий Овдиенко.

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По словам полковника, опытный образец нового катера БМК-15 ранее успешно прошел госиспытания, после чего новый катер был добавлен в гособоронзаказ. В течении 2019 года 12 новых катеров будут изготовлены на Волжском ССЗ и поставлены в инженерные войска.

В отличии от предшествующих моделей, стоящих на вооружении инженерных войск, новый катер полностью изготовлен из российских комплектующих. Катер БМК-15 (буксирно-моторный катер) предназначен для буксировки паромов и наплавных понтонных мостов для переправы техники через водные преграды.

БМК-15 изготовлен по тримаранной схеме, что позволяет катеру работать на мелководье и буквально заползать на берег. Обладающий, по сравнению с предшественниками БМК-25 и БМК-450, более мощным тяговым усилием, новый катер значительно маневреннее, устойчивее и обладает хорошей управляемостью. Катер спокойно справляется с течениями, ему не страшны мели, может работать в условиях ледяной крошки до 10 см толщиной.

Корпус катера изготовлен из полимерных материалов и разделен на четыре изолированных отсека, что обеспечивает непотопляемость. Кабина герметичная и рассчитана на двух человек, один из которых управляет катером, а второй работает непосредственно с инженерными конструкциями, наводимыми для переправы.

Катер был создан в 2015 году по инициативе разработчиков и участвовал в тендере Минобороны на поставку в инженерные войска ВС РФ. На основе БМК-15 разработаны модели для МЧС и медицинских служб, работающих на водных артериях при отсутствии наземных путей.

Длина катера – 9,2 м, ширина – 3,2 м, сухая масса – 9 т, скорость – до 21 км/ч, запас хода – 10 час. Заявленный ресурс корпуса катера – 20 лет