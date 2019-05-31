Американские F-35 разместят в Турции вне зоны покрытия С-400

Американские истребители пятого поколения F-35 разместят в районе Турции, который находится вне зоны действия российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил турецкий посол в Вашингтоне Сердар Кылыч.

По его словам, С-400 и F-35 будут находиться в двух конкретных районах страны, передает РИА "Новости".

При этом Кылыч заметил, что израильские F-35 летают над Сирией, где также есть российские ЗРК С-400, и это не вызывает вопросов у США. "Но когда заходит речь о Турции, которая пытается разместить систему противовоздушной обороны, а не систему нанесения удара, то возникают проблемы", – отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что поставка С-400 Турции будет осуществлена раньше запланированных сроков по просьбе Анкары, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Перед этим США выдвинули Турции ультиматум, потребовав в течение двух недель отказаться от приобретения у России ЗРК С-400. В Кремле подчеркнули, что требования США к Турции по ЗРС С-400 "непозволительны".

Алина Назарова