На ИЭМЗ "Купол" состоялась конференция стипендиатов Концерна ВКО "Алмаз-Антей"

ЦАМТО, 30 мая. Для совместной работы в Ижевск (Удмуртская Республика) съехались более 150 молодых специалистов, представляющих 40 предприятий Концерна, сообщила пресс-служба АО "ИЭМЗ "Купол".

Как отметили в пресс-службе, приоритетом кадровой политики Концерна ВКО "Алмаз-Антей", одного из крупнейших интегрированных объединений российского ОПК, является работа с молодежью. Более десяти лет молодым работникам Концерна ежегодно выдаются стипендии – за вклад в создание новой техники и технологий, внедрение их в производство. Также ежегодно для стипендиатов и представителей Совета молодых специалистов Концерна организуется научно-практическая конференция – площадка для знакомства, укрепления корпоративных связей и обмена опытом.

"Концерн ВКО "Алмаз-Антей" является признанным лидером в производстве новейшей техники и перспективных систем воздушно-космической обороны. Системы эти сложны и, как правило, базируются на широком комплексе научно-технических заделов. Для создания новой техники нужна увлеченная творческая молодая смена. Наши стипендиаты – та самая научная и производственная элита, с которой руководство Концерна связывает надежду на инновационные прорывы. Объединяя эти самые перспективные молодые кадры на площадке конференции, мы создаем условия для их качественного взаимодействия, формирования важных научных и управленческих компетенций, для рождения новых идей", – отметил на открытии конференции в Ижевске начальник отдела корпоративной кадровой политики Концерна Николай Смирнов.

Базой для проведения конференций традиционно являются ведущие предприятия Концерна. В этом году доверие оказано Ижевскому электромеханическому заводу "Купол" (входит в состав Концерна "Алмаз-Антей"). Это предприятие – производитель самой широкой в мире линейки модификаций зенитных ракетных комплексов малой дальности, поставщик гражданской продукции и решений в интересах десятка отраслей экономики. Как подчеркнул Николай Смирнов, предприятие также славится активностью своих молодых специалистов и работой кадровой службы, которая является в Концерне одной из лучших.

"Мы выпускаем конкурентоспособную продукцию, работаем прибыльно. Большую часть прибыли инвестируем в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, что позволяет предприятию модернизировать серийную продукцию и создавать принципиально новые образцы. Много сил и средств направляем в техперевооружение и совершенствование производственных процессов. Но важнейшей составляющей инвестполитики всегда были и остаются инвестиции в кадры. Наш качественный, работоспособный коллектив – главная движущая сила положительных изменений, которые происходят на предприятии", – заявил генеральный директор АО "ИЭМЗ "Купол" Фанил Зиятдинов.

Фанил Газисович добавил, что коллектив "Купола" достойно отвечает на заботу. Молодые специалисты проявляют себя по всем направлениям развития общества. Для дополнительного поощрения лучших молодых разработчиков, технологов, организаторов производства "Купол" учредил ряд корпоративных наград, в их числе премии имени Юрия Дмитриевича Маслюкова, Иосифа Матвеевича Дризе, Александра Васильевича Воскресенского. Лучшим молодым конструкторам ежегодно вручается премия Михаила Тимофеевича Калашникова – первую из них вручал сам легендарный конструктор. Восемь работников ИЭМЗ "Купол" ежегодно становятся стипендиатами премии Концерна ВКО "Алмаз-Антей".

В рамках научно-технической конференции руководители Концерна выступили с докладами о современных методах отражения воздушных угроз; о возможностях обучения, повышения квалификации и личностного развития молодых работников. Прошли круглые столы, где обсуждались вклад молодых специалистов в развитие корпоративной культуры, новый курс на патриотическое воспитание молодежи и вовлечение предприятий Концерна в развитие юнармейского движения. По инициативе и под руководством кадровой службы "Купола" впервые состоялся круглый стол, посвященный вовлечению молодежи в научно-техническое творчество. Совет молодежи ИЭМЗ "Купол" адаптировал под формат конференции и провел на нескольких площадках деловую игру "Креативный коллайдер: совместный поиск оптимальных решений".

Участники научно-технической конференции посетили музейно-выставочные комплексы Ижевска, познакомились с историей Города оружейников и современным обликом одного из центров оборонно-промышленного комплекса России.

Итоги научно-технической конференции подвели руководители предприятия. Заместитель генерального директора по общим вопросам и персоналу АО "ИЭМЗ "Купол" Игорь Краснов поблагодарил участников за активную работу: "Статус стипендиата уже говорит о том, что каждый из участников конференции внес свой вклад в производство высокотехнологичных российских систем противовоздушной обороны. Но те два дня, которые наши гости провели на гостеприимной удмуртской земле, обязательно войдут в их актив, поскольку позволяют взглянуть на нашу общую работу с новой высоты, лучше понять, куда лучше применить силы, ум, таланты и горячее сердце".

"Такие мероприятия являются визитной карточкой Концерна ВКО "Алмаз-Антей". Они сплачивают молодых людей, дают возможность обменяться опытом, более эффективно решать задачи, которые ставит перед нами государство, – и, в конечном итоге, обеспечивают развитие не только предприятий оборонно-промышленного комплекса, но и страны в целом", – подчеркнул, давая оценку конференции, генеральный директор АО "ИЭМЗ "Купол" Фанил Зиятдинов.