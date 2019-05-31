В Индии заявлено, что Су-30МКИ фактически отступили в бою над Кашмиром
В индийской прессе появляются первые попытки "с холодной головой" проанализировать то, что произошло в районе индо-пакистанской границы 27 февраля. Каков анализ - судить каждому из читателей. Напомним, что речь идёт о воздушном бое. Ранее в СМИ Индии царила полнейшая эйфория относительно того, как "герой Абханандан Вартхаман сбил F-16 ВВС Пакистана на МиГ-21, сам был сбит, героически попал в плен и вернулся героем из пакистанских застенков".
Источник изображения: topwar.ru
Теперь – попытка взвесить данные о произошедшем. Делает эту попытку индийское издание International Business Times. Автор статьи Пратхапан Бхаскаран пишет о том, что, по большому счёту, индийские ВВС и ПВО "прозевали" пакистанский ответ на индийскую бомбардировку Балакота.
Из материала:
Эксперты по обороне предполагают, что индийское противостояние (пакистанским истребителям) с помощью МиГ-21 командира авиационного звена Абхинандана Вартхамана фактически оказалось случайностью.
В материале отмечается, что, по сути, ВВС реагировали на ситуацию уже практически постфактум – используя ту авиатехнику, которая "была под рукой".
Отмечено, что предполагалась доминирующая роль Су-30МКИ ВВС Индии в отражении возможных атак. Пара этих истребителей действительно была поднята в воздух над Кашмиром, но в итоге "в гуще событий" оказался Абхинандан на своём видавшем виды МиГе.
Далее говорится, что пилоты Су-30МКИ фактически вынуждены были "отступить" ввиду отсутствия более подходящего варианта, уходя от выпущенных пакистанцами ракет американского производства AIM-120 AMRAAМ. Заявлено, что лишь через некоторое время к зоне воздушного боя стали подтягиваться Mirage-2000 ВВС Индии. По данным издания, их было 6 единиц. И только после увеличения присутствия самолётов ВВС Индии в зоне боя, пакистанские истребители "сбросили боекомплект" и стали возвращаться на свои аэродромы.
Фактически речь идёт о том, что Су-30МКИ так и не приняли непосредственного участия в воздушном бою. Причина якобы кроется в наличествующих вооружениях.
В индийском СМИ отмечается, что ситуацию, вероятно, смогут изменить крылатые ракеты "БраМос", которыми планируется вооружить Су-30МКИ после проведённых испытаний.
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Плюс статья заказная, в свете грядущего тендера.
Mirage-2000 ВВС Индии - это фсё.