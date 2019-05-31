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31.05.2019
ЦАМТО

Подразделения спецназначения ЗВО в Тамбовской области получили на вооружение бронеавтомобили "Тайфун-К"

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Бронированный автомобиль "Тайфун-К"
Бронированный автомобиль "Тайфун-К".
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 30 мая. Подразделения специального назначения Западного военного округа, дислоцированные в Тамбовской области, получили на вооружение новейшие бронеавтомобили КамАЗ семейства "Тайфун".

"Тайфун" – универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности. На машине установлена комбинированная защита из керамической брони, под которой находится броневая сталь, что обеспечивает круговую защиту от поражения бронебойно-зажигательными пулями. "Тайфун" выдерживает детонацию взрывного устройства мощностью до 8 кг тротила под любым колесом и в любом месте под днищем.

Бронированный функциональный модуль вмещает 16 человек. Возможна установка дистанционно управляемого пулеметного модуля, которым посредством пульта и изображения с видеокамер будет управлять стрелок. На машине установлены 5 видеокамер, которые обеспечивают круговой обзор экипажу в бронемодуле и водителю машины в случае поражения лобового стекла.

"Тайфун" имеет оригинальное шасси, отечественный двигатель мощностью 450 л.с., автоматическую коробку передач и автоматическую блокировку дифференциалов. Шины со специальными вставками, отводящими взрывную волну, оборудованы системой автоматической подкачки. И в кабине, и в бронированном модуле установлен кондиционер.

На торжествах 31 мая по случаю вручения личному составу бригады почетного знака "Гвардейский" будут также проведены праздничные мероприятия по передаче и закреплению военной техники.

Всего на вооружение поступила партия из более чем 20 бронеавтомобилей, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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