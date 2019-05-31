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31.05.2019
ТАСС

Космический "батут", вибротренажер и эллипсоид подготовят для миссий на Луну и Марс

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Наземный экспериментальный комплекс ИМБП
Наземный экспериментальный комплекс ИМБП.
Источник изображения: vpk-news.ru

Как сообщила ученый РАН Елена Фомина, сейчас основным тренажером на МКС является беговая дорожка

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ученые планирует обеспечить экипаж настоящим "тренажерным залом" на время длительных космических полетов к Луне и Марсу. В частности, в настоящее время для космоса разрабатываются такие новые тренажеры как виброплатформа, эллипсоид и даже тренажер для прыжков, рассказала в интервью ТАСС заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, доктор биологических наук Елена Фомина.

Среди возможных новых тренажеров, которые появятся у космических экипажей для дальних полетов, ученый назвала эллипсоид (обеспечивает нагрузку, схожую с ходьбой на лыжах) и виброплатформу (вибрирующая площадка, на которую встает человек). "Еще мы предлагаем разработать тренажер, который обеспечит нам прыжки. Уже есть его предварительное название - "Кенгуру". Пока не сформирован окончательный облик тренажера. Необходимо разработать систему виброизоляции", - отметила Фомина.

Ученый добавила, что тренажер-виброплатформа был опробован в ходе эксперимента "Марс-500". На ней участники проекта ежедневно выполняли простые упражнения, а два раза в неделю - со специальным утяжеленным жилетом. Получился тренажер "для ленивых", отметила Фомина.

"В целом, мы хотим предоставить космонавтам возможность выбора тренажеров для занятий в длительном космическом полете. Если вы приходите в тренажерный зал, то вам хочется позаниматься на разных тренажерах, а если у вас всего одна беговая дорожка, то это не интересно", - сказала она и отметила, что сейчас основным тренажером на МКС является беговая дорожка.

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