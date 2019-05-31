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31.05.2019
ТАСС

Эксперт РАН: только опытные космонавты должны лететь в лунные и марсианские миссии

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Члены экипажа экспедиции МКС-58/59 космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак
Члены экипажа экспедиции МКС-58/59 космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

По мнению заведующей лабораторией в Институте медико-биологических проблем академии Елены Фоминой, с каждым последующим полетом космонавтам становится легче адаптироваться в космосе и на Земле

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Только космонавты, имеющие за плечами опыт космических полетов, должны лететь в дальние миссии к Луне и Марсу. Это объясняется их более быстрой адаптацией к невесомости и затем к гравитации, рассказала в интервью ТАСС заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем РАН, доктор биологических наук Елена Фомина.

По ее словам, в прошлом году лаборатория провела эксперимент, в ходе которого сравнивалась скорость адаптации к невесомости и реадаптация к земной гравитации. Было выделено две группы космонавтов: те, кто летал первый раз, и те, кто летал повторно.

"Сопоставив данные этих двух групп, наша лаборатория пришла к следующему выводу - мы рекомендуем для межпланетных полетов брать космонавтов, которые уже летали в космос. Не просто из-за того, что у них есть опыт, а из-за того, что у них быстрее происходит адаптация к невесомости и реадаптация к Земле. Это значит, что на той планете, куда они полетят, они быстрее адаптируются и быстрее смогут выполнять операторскую деятельность", - рассказала Фомина.

Она также отметила, что согласно наблюдениям, с каждым последующим полетом космонавтам становится все легче и легче адаптироваться в космосе и затем на Земле. Однако пока научно подтвержденных данных этому нет.

В рамках проекта российской лунной программы, которую ранее представил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, высадка первых космонавтов РФ на поверхность искусственного спутника Земли намечена на 2030 год.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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