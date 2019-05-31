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31.05.2019
Известия.ru

СМИ узнали о планах США оснастить новейший бомбардировщик ядерными ракетами

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Источник изображения: Фото: REUTERS/HANDOUT

В США создают бомбардировщик-невидимку B-21, который будет нести новейшие ядерные ракеты LSRO, сообщает Warrior Mawen.

Как отмечает издание, дальнобойные крылатые ракеты LSRO сейчас находятся в разработке. Также уточняется, что они будут совместимы не только с новейшим B-21, но и с бомбардировщиками B-52, которые уже стоят на вооружении американских ВВС.

По данным портала, американские военные сейчас испытывают отдельные компоненты самолета. Также упоминаются "беспрецедентные" системы невидимости, которыми будет оснащен B-21. В частности, сопла его двигателей будут размещены на крыше, чтобы сделать выхлоп максимально незаметным, пишет "Газета.Ру".

Ожидается, что новейший бомбардировщик поступит на вооружение в 2025 году.

Ранее в мае сообщалось, что ВВС США продемонстрировали видеоролик испытаний двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации. Сброс провел стратегический стелс-бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
GBU-57
Система поражения "Ратник"
Проекты
Ядерный щит
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