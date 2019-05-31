СМИ узнали о планах США оснастить новейший бомбардировщик ядерными ракетами

В США создают бомбардировщик-невидимку B-21, который будет нести новейшие ядерные ракеты LSRO, сообщает Warrior Mawen.

Как отмечает издание, дальнобойные крылатые ракеты LSRO сейчас находятся в разработке. Также уточняется, что они будут совместимы не только с новейшим B-21, но и с бомбардировщиками B-52, которые уже стоят на вооружении американских ВВС.

По данным портала, американские военные сейчас испытывают отдельные компоненты самолета. Также упоминаются "беспрецедентные" системы невидимости, которыми будет оснащен B-21. В частности, сопла его двигателей будут размещены на крыше, чтобы сделать выхлоп максимально незаметным, пишет "Газета.Ру".

Ожидается, что новейший бомбардировщик поступит на вооружение в 2025 году.

Ранее в мае сообщалось, что ВВС США продемонстрировали видеоролик испытаний двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации. Сброс провел стратегический стелс-бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit.