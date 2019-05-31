Шойгу посетил боевое командование Сухопутных войск Японии

Министр обороны России стал первым из иностранных глав военных ведомств, посетившим этот орган управления

ТОКИО, 30 мая. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу в четверг ознакомился с работой боевого командования сухопутных войск (БК СВ) Сил самообороны Японии, которое дислоцируется в столичном гарнизоне "Асака".

Японские военные отмечают, что Шойгу стал первым из иностранных глав военных ведомств, посетившим этот орган управления, который был сформирован в марте 2018 года на базе штаба центрального командования Сил быстрого реагирования.

БК СВ - высший орган оперативного управления этого вида Сил самообороны Японии. Он предназначен для организации и руководства решением задач, возложенных на сухопутные войска в мирное и военное время, управления силами, подчинёнными непосредственно командующему. БК СВ подчинено начальнику объединённого штаба Сил самообороны Японии.

Гарнизон "Асака" расположен на северо-западной окраине Токио (район Нерима), общая площадь 91 гектар. Наряду с БК СВ, здесь расположены несколько штабов и воинские части, транспортное училище Сухопутных войск, военное училище физической культуры, оркестр Сухопутных войск и отряд подготовки женщин-военнослужащих.

В гарнизоне также функционирует центр общественных связей Сухопутных войск. На его базе организуются экскурсии для японских граждан с целью ознакомления населения с историей Сил самообороны Японии, представлен ряд образцов вооружения и военной техники. Раз в три года территория городка используется для проведения парадов, организуемых поочерёдно видами Вооруженных сил Японии.