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31.05.2019
Военное обозрение

Подписан закон о контрактной службе иностранцев в ВС РФ

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В России президент подписал закон о контрактной военной службе иностранцев. В нем введены ограничения и оговорен статус заключающих контракт с российской армией.

Африканские курсанты в российском военном вузе

Источник изображения: topwar.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о контрактной службе иностранных граждан. В нем оговорено, что иностранцы в России могут только один раз воспользоваться правом на заключения контракта на военную службу. Сам подписанный документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно положениям завизированного президентом закона, иностранные граждане могут числится солдатами, матросами, сержантами и старшинами, а также проходить службу в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны. При этом, как уже говорилось выше, вводится количественное ограничение на число заключенных контрактов.

Для того, чтобы поступить на воинскую службу, иностранец должен находиться на территории Российской Федерации официально. Однако, стоит отметить несмотря на то, что новый контракт нельзя заключать сразу после окончания первого, в законе нет оговорок о препятствии при подписании через определенный промежуток времени.

В тоже время, право именно продления контракта или подписания встык со старым у иностранцев появится только в случае принятия ими российского гражданства.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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