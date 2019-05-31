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31.05.2019
Интерфакс-АВН

Оркестр японской армии выступит в Москве

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Спасская башня
Музыкальный фестиваль «Спасская башня».
Источник изображения: ИТАР-ТАСС / Марина Лысцева

Токио. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Центральный оркестр Сухопутных войск (ЦО СВ) Сил самообороны Японии выступит на международном фестивале "Спасская башня-2019", который будет идти на Красной площади в Москве с 23 августа по 1 сентября.

Руководство оркестра заверило в этом министра обороны России Сергея Шойгу, который находится в Японии с рабочим визитом. В четверг министр обороны посетил столичный гарнизон "Асака", где дислоцируется и ЦО СВ.

Шойгу прибыл в Токио накануне с рабочим визитом. В четверг он примет участие в консультациях глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран в формате "2+2", а также проведёт двусторонние переговоры с министром обороны страны Такэси Ивая.

ЦО СВ - главный военный оркестр Японии, создан в 1951 году. Находится в непосредственном подчинении командующего СВ.

Оркестр участвует во всех ритуальных мероприятиях, проводимых с участием высшего военно-политического руководства страны. Это визиты в Японию государственных и почётных гостей, официальных лиц, торжества по случаю национальных праздников, другие торжественные и памятные церемонии государственного уровня.

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Страны
Россия
Япония
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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