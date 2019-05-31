Действия ВСУ на Донбассе незаконны – Генпрокуратура Украины

Эксперты Генеральной прокуратуры Украины в одном из документов по уголовному делу бывшего главы Генштаба ВСУ Владимира Заманы указали, что военные действия на Донбассе фактически проводятся незаконно.

Об этом, как сообщает ФАН, рассказал адвокат Заманы Олег Животов.

По его словам, эксперты прокуратуры указали, что "согласно статье 17 Конституции Украины, армия государства не может быть задействована в каких-либо вооруженных действиях внутри страны".

"То, что наши Вооруженные силы в АТО задействованы незаконно, у нас впервые в истории Украины экспертиза такое установила. Мы сами себя документируем для международного суда по таким преступлениям", - уточнил юрист.

Отмечается, что вывод прокурорских экспертов полностью подтверждает обвинения России о незаконных действиях Вооруженных сил Украины в Донбассе. Кроме того, все военнослужащие, которые участвуют в операции на Донбассе могут попасть под трибунал.