"Адмирал Касатонов" вышел на новый этап заводских испытаний

Фрегат "Адмирал Касатонов", построенный на петербургском предприятии "Северная верфь", вышел на очередной этап заводских ходовых испытаний на полигонах Балтийского флота, сообщает Минобороны России.

Экипаж и сдаточная команда должны проверить работу главной энергетической установки на различных режимах и скоростях хода.

"Также будет испытываться якорное оборудование корабля, ряд систем жизнеобеспечения", - заявили в ведомстве.

"Адмирал Касатонов" относится к кораблям дальней морской зоны - носителям высокоточного оружия, способным эффективно действовать одиночно и в составе группировок ВМФ России. Такие корабли имеют водоизмещение 5 000 тонн, длину 135 м, ширину 16 м. Они могут развивать скорость около 30 узлов и рассчитаны на экипаж около 200 человек.