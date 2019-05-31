Войти
31.05.2019
Военно-промышленный курьер

"Адмирал Касатонов" вышел на новый этап заводских испытаний

814
0
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

Фрегат "Адмирал Касатонов", построенный на петербургском предприятии "Северная верфь", вышел на очередной этап заводских ходовых испытаний на полигонах Балтийского флота, сообщает Минобороны России.

Экипаж и сдаточная команда должны проверить работу главной энергетической установки на различных режимах и скоростях хода.

"Также будет испытываться якорное оборудование корабля, ряд систем жизнеобеспечения", - заявили в ведомстве.

"Адмирал Касатонов" относится к кораблям дальней морской зоны - носителям высокоточного оружия, способным эффективно действовать одиночно и в составе группировок ВМФ России. Такие корабли имеют водоизмещение 5 000 тонн, длину 135 м, ширину 16 м. Они могут развивать скорость около 30 узлов и рассчитаны на экипаж около 200 человек.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
Проекты
22350
БФ
Похожие новости
24.12.2018
На VII научно-практической конференции ВМФ обсудили перспективы военного кораблестроения
27.07.2018
Невский ордер. Корабли Главного военно-морского парада России
01.06.2012
Третий в истории корабль ВМФ РФ будет носить название «Стойкий»
02.08.2011
Военно-морской флот - это неотъемлемая и надежная составляющая национальной обороны России – Дмитрий Медведев
07.02.2011
Главком ВМФ проверил ход строительства кораблей в Петербурге
27.10.2010
На «Северной верфи» готовятся к спуску на воду фрегата «Адмирал Горшков»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.06 05:16
  • 30
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 01.06 04:16
  • 2
В России похвалили морские двигатели с Украины
  • 01.06 02:34
  • 37
Путин назвал главное российское оружие 21-го века
  • 01.06 01:44
  • 18
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 01.06 00:24
  • 1
В Швеции отметили, что при создании оружия РФ пользуется технологиями СССР
  • 01.06 00:12
  • 68
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 01.06 00:02
  • 22
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 31.05 23:18
  • 147
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 31.05 23:03
  • 45
В России за шесть лет "растаяли" восемь АПЛ
  • 31.05 22:47
  • 8
Бразилия начала операцию "Кураре X" у границы с Венесуэлой
  • 31.05 21:27
  • 2
Как шорты Тимати помогают Российской армии
  • 31.05 21:11
  • 67
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 31.05 20:32
  • 6
Атомные субмарины ВМС США успешно осваивают Северный морской путь
  • 31.05 20:10
  • 1
Как открыть ООО самостоятельно? Что нужно чтобы открыть ООО? Регистрация ООО 2019
  • 31.05 19:00
  • 13
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы