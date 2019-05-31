В Минэнерго США заявили, что при продаже СПГ экспортируют молекулы свободы

В министерстве энергетики США дали характеристику американскому сжиженному природному газу, который отправляется на экспорт. Если раньше на страницах "Военного обозрения" авторы и читатели шутили по поводу того, что это "демократический" газ, то, как выясняется, шутки материализовались.

Источник изображения: Фейсбук/Минэнерго США

О какой "материализации" идёт речь?

Оказалось, что в американском Минэнерго всерьёз назвали СПГ, который продают зарубежным странам США "газом свободы".

Такие характеристики своему топливу опубликованы на официальном сайте министерства энергетики США.

Речь идёт о программе дополнительного экспорта СПГ из терминала Фрипорт в Техасе. Расположен Freeport LNG на острове Кинтана.

Из официального сообщения:

Министерство энергетики делает всё возможное для продвижения эффективной системы регулирования (экспорта СПГ), которая позволяет молекулам свободы США (molecules of U.S. freedom) экспортироваться по миру.

В материале американского правительственного ведомства говорится о том, что американский природный газ ("свободы") и увеличение его добычи "укрепляет глобальную энергетическую безопасность". При этом отмечается, что он увеличение добычи и экспорта стимулирует американскую экономику, создаёт дополнительные рабочие места.

Как видно, работает обычный американский принцип: сначала нужно представить пафос о "молекулах свободы", а затем дать понять, что всё это ради удовлетворения американских экономических интересов. В таком случае почему же в США отказывают другим игрокам на мировом рынке свободно продавать свои энергоносители? Потому что у них нет "молекул свободы"?

В американском Минэнерго отметили, что с лета прошлого года ввоз СПГ из США в страны ЕС вырос более чем на 270%, достигнув объёмов в 10,4 млрд кубометров в годовом исчислении.