Планируемая постройка малых ракетных кораблей проекта 22800 на Амурском судостроительном заводе

Как сообщает веб-ресурс Mil.Press FlotProm, Амурский судостроительный завод (Комсомольск-на-Амуре) в первой половине июня 2019 года заложит два малых ракетных корабля (МРК) проекта 22800 (шифр "Каракурт"). Еще два МРК заложат до конца года. Об этом Mil.Press FlotProm сообщили два осведомленных источника, отраслевой и флотский.

Второй малый ракетный корабль "Советск" (заводской номер 252, корабль сохраняет на борту прежнее название "Тайфун") проекта 22800 (шифр "Каракурт"), построенный на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла", выводится по Неве на заводские ходовые испытания, которые будут проходить на Ладожском озере. 20.05.2019 (с) RussianArms / fleetphoto.ru

Речь идет о выполнении контракта на постройку четырех кораблей для Тихоокеанского флота, добавил собеседник издания. О заказе стало известно 22 августа 2018 года в ходе форума "Армия-2018".

Первым двум МРК присвоили заводские номера 201 и 202, сказал другой источник.

По его словам, "Каракурты", которые построят на АСЗ, назовут в честь российских городов: "Павловск", "Ржев", "Удомля" и "Уссурийск" [каронимика отечественного ВМФ взяла новые высоты. - bmpd]. Контрактный срок сдачи кораблей - 2026 год.

Отраслевой источник Mil.Press FlotProm отметил неоднократный перенос вправо сроков сдачи "Каракуртов", уже строящихся на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла" и Зеленодольском судостроительном заводе. По его словам, это вызвано проблемами с поставкой дизелей М507 производства петербургского завода "Звезда". В мае 2018 года зампред правительства РФ Юрий Борисов, занимавший тогда должность замминистра обороны, оценил темп строительства МРК в 30 месяцев на один корабль. Он также отметил сложности с кооперацией. "Судя по планам закрыть контракт через 5-6 лет после закладки, время строительства увеличилось почти вдвое", - резюмировал собеседник издания.

Еще два таких МРК к 2023 году построит "Восточная верфь". Изначально ожидалось, что Амурский судостроительный завод получит заказ на все шесть "Каракуртов" дальневосточной серии. АСЗ также сократили заказ на корветы проекта 20380 с четырех до шести.

Малый ракетный корабль типа "Каракурт" спроектирован Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз".