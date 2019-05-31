Построен еще один опытный самолет Як-152

Как сообщил 27 мая 2019 года веб-ресурс Mil.Press Военное , Иркутский авиационный завод (входит в состав ПАО "Корпорация "Иркут") изготовил пятый опытный образец учебно-тренировочного самолета Як-152. Об этом Mil.Press Военное сообщил источник в ОКБ Яковлева. По его словам, сейчас строится шестой самолет.

Первые два летных опытных образца учебно-тренировочного самолета Як-152 - самолеты с серийными номерами 1520001 (бортовой номер "01 белый"/"201", серая окраска, справа) и 1520002 (бортовой номер "02 белый", красная окраска, слева). Жуковский, январь 2019 года (с) Сергей Дорохов / russianplanes.net ( ссылка )

Первые два из них уже поднимались в воздух. Они выполнили суммарно 145 полетов, добавил собеседник издания.

По информации, опубликованной в годовом отчете за 2018 год, первый опытный образец (№1520001) выполнил 68 испытательных полетов.

"Выполнялись в том числе полеты по программе предварительных (заводских испытаний), программе оценки работы силовой установки при выполнении фигур пилотажа с околонулевыми и отрицательными перегрузками и программе летных испытаний по определению закономерностей нагружения агрегатов основной силовой конструкции самолета", - сообщили в бюро-проектанте Як-152 - ОКБ Яковлева.

Самолет №1520003 в минувшем году завершил проведение статических испытаний в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского и 10 августа 2018 года получил заключение по статической прочности конструкции.

Специалисты ОКБ Яковлева также корректировали конструкторскую документацию (КД) для доработки первого и второго Як-152 к летным испытаниям, вели конструкторское сопровождение при изготовлении самолета №1520005 для летных испытаний, а также корректировали КД на опытный борт №1520007 для проведения ресурсных испытаний.

В 2017 году первый опытный образец Як-152 выполнил 51 испытательный полет, согласно годовому отчету за тот период.

Как рассказал изданию главный конструктор ОКБ Яковлева Дмитрий Драч, Як-152 покажут на форуме "Армия-2019".

Справка Mil.Press Военное

Самолет первичной подготовки летчиков Як-152 впервые поднялся в воздух 29 сентября 2016 года. Весной 2018 года стало известно о локализации двигателя машины. Производством немецкой силовой установки RED-A03T занялась компания "Руссо-Балт". Ранее Mil.Press Военное сообщало, что Як-152 испытали в критических режимах полета.

Прошедшие первоначальную подготовку на Як-152 пилоты смогут продолжать обучение на Як-130. За счет схожести бортового радиоэлектронного оборудования, эргономики кабины и индикации перспективный самолет встраивается в двухступенчатую систему тренировок летного состава с продолжением обучения на более серьезном учебно-боевом "сто тридцатом".

Производство Як-152 организовано на Иркутском авиазаводе - филиале корпорации "Иркут".

Со стороны bmpd напомним, что учебно-тренировочный самолет Як-152 разработан ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева", входящим в состав ПАО "Корпорация "Иркут", в рамках начатой в 2014 году ОКР "Птичка-ВВС". Строительство двух образцов для летных испытаний (серийные номера 1520001 и 1520002), одного - для статических испытаний (серийный номер 1520003), и одного - для ресурсных испытаний (серийный номер 1520004) осуществлено на Иркутском авиационном заводе - филиале ПАО "Корпорация "Иркут". Первый летный опытный образец самолета Як-152 (серийный номер 1520001, бортовой номер "01"/"201") совершил первый полет в Иркутске 29 сентября 2016 года, второй летный образец (серийный номер 1520002, бортовой номер "02") был продемонстрирован на авиасалоне МАКС-2017, и начал летные испытания в 2018 году. Сейчас оба первых летных опытных образца находятся в Жуковском.

Заявлялось, что для интенсификации летных испытаний должы быть построены еще два опытных самолета Як-152. Можно предположить, что фактически в сообщении Mil.Press Военное речь идет о первом из этих двух самолетов (серийный номер 1520005), являющемся тем самым третьим построенным летным Як-152, и таким образом, цифра "пять" построенных Як-152 включает также два вышеуказанных нелетных опытных образца ( серийными номерами 1520003 и 1520004).

Самолеты Як-152 оснащаются авиационным 12-цилиндровым V-образным дизельным двигателем RED A03Т V12 (взлетная мощность 500 л.с.) номинально германской компании RED Aircraft Владимира Райхлина, финансируемой российским холдингом "Финам". В России двигатели собираются и обслуживаются компанией "Руссо-Балт", совладельцем которой является Райхлин.

Тогдашний заместитель министра обороны России Юрий Борисов в марте 2017 года сообщил, что Министерство обороны России планировало заключить с Иркутским авиационным заводом контракт на поставку первых трех серийных самолетов Як-152.