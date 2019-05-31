Иран показал свои катакомбы с безусловным пуском ракеты

Иран уже неоднократно давал понять: все, что представляет чрезвычайную стратегическую ценность для страны, он прячет под землю. С 2015 года периодически публиковались видеоматериалы, демонстрирующие конструктивно сложные и впечатляюще массивные ракетные "пещеры", предназначенные, в частности, для запуска баллистических ракет.

Источник изображения: topwar.ru

23 мая было выложено новое видео, которое дает понимание ряда особенностей конструкции катакомб. Секции подземной шахты разделены между собой массивными воротами, что позволяет, подобно субмарине, обеспечить сохранность объекта в целом при поражении одной из его частей.

Далее на видео показан ряд компонентов ракеты, которые, по всей видимости, принадлежат баллистическому комплексу малой дальности Qiam-1 с диапазоном действия около 650 км.

Мы видим крупным планом ракету, взлетающую через пусковое окошко. В прошлом, были некоторые вопросы, касающиеся подлинности тех частей видео, на которых был зафиксирован старт. Сомнения вызывал ракурс съемки, в частности, она производилась с дальней дистанции. Теперь же, после последнего видеоматериала, зафиксировавшего безусловный пуск, претензии скептиков могут быть аргументированно отброшены.

Ниже представлено видео, выложенное военным ведомством Ирана (что симптоматично, ютуб-канал минобороны был создан неделю назад):