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31.05.2019
bmpd.livejournal.com

Сборка первого серийного истребителя Су-57

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Заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко 29 мая 2019 года посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) - филиал ПАО "Компания "Сухой", где, в частности, осмотрел первый строящийся серийный образец истребителя пятого поколения Су-57 (Т-50, ПАК ФА) - самолет с серийным номером Т-50С-1. Заявлено, что данный самолет должен быть передан Министерству обороны России в конце 2019 года.

Первый строящийся на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ, филиал ПАО "Компания "Сухой") серийный образец истребителя пятого поколения Су-57 (Т-50С-1). Комсомольск-на-Амуре, 29.05.2019 (с) кадр из репортажа телеканала "Звезда"

"Машина серийная. У нее будет жизнь", - заявил телеканалу "Звезда" заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко. По его словам, сейчас ведется контроль над готовностью предприятия к выпуску серии самолетов.- "Первый самолет мы получим к концу этого года. Речь идет уже о серийной машине. Сегодня мы посмотрели готовность самолета и вообще готовность предприятия к серийному производству Су-57. Мы полностью удовлетворены увиденным и надеемся, что все планы будут выполнены", - сказал он.

"Я думаю, что у этого самолета минимум 30-40 лет активной жизни", - добавил он. В Су-57 заложен колоссальный потенциал, истребитель станет платформой для будущих машин.

Со стороны bmpd напомним, что 22 августа 2018 года в Кубинке Международном военно-техническом форуме "Армия-2018",. Министерство обороны Российской Федерации и ПАО "Компания "Сухой" подписали контракт на поставку в Вооруженные Силы первых двух серийных истребителей пятого поколения Су-57 (в облике Т-50С - борта Т-50С-1 и Т-50С-2) с двигателями "первого этапа" ("изделие 117"). Сроки исполнения контракта - 2018-2020 годы,. с поставкой по одному самолету в 2019 и 2020 годах. Таким образом продемонстрированный А. Криворучко самолет является первой машиной по данному контракту.

В последующем в 2020 году планировалось подписать второй контракт на производство и поставку Воздушно-космическим силам (ВКС) еще 13 серийных истребителей Су-57, с поставкой в период по 2025 год. при этом часть самолетов с 2023 года должна была получить двигатели "второго этапа".

Однако Президент Российской Федерации Владимир Путин 15 мая 2019 года объявил о корректировкке Государственной программы вооружений на 2018-2027 годы в отношении увеличения количества закупаемых истребителей пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) с 16 до 76 самолетов, в период по 2027 год.

Видео (с) телеканал "Звезда":

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
КнААЗ Гагарина
Минoбороны РФ
Сухой ПАО
Персоны
Криворучко Алексей
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Истребитель 5 поколения
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