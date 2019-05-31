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31.05.2019
Военное обозрение

США выводят тактическую сеть Link 16 в космос

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Военно-воздушные силы США намерены использовать небольшой спутник на низкой околоземной орбите для создания тактической связи между солдатами на поле боя за пределами их прямой видимости. Об этом сообщает ресурс c4isrnet.

Источник изображения: topwar.ru

Данный спутник будет оснащен терминалом Link 16. Последний представляет собой тактическую сеть обмена данными, которая дает солдатам информацию о том, где находятся дружественные и вражеские силы, что позволяет военным сообща ориентироваться в боевой обстановке. Военное руководство рассматривает Link 16 в качестве важнейшего инструмента идентификации типа "свой - чужой".

Однако на сегодняшний день технология Link 16 не в состоянии поддерживать связь за пределами прямой видимости. В итоге бойцы не имеют полного представления о том, где находятся войска на поле боя.

ВВС решили изменить данный расклад. 22 мая было анонсировано заключение со Space Enterprise контракта стоимостью 10 млн. долл., предусматривающего разработку первого космического носителя Link 16. Спутник будет находиться на низкой околоземной орбите и функционировать в рамках гибридной адаптивной сети компании Viasat, позволяя пользователям Link 16 общаться по всему миру.

Ожидаемая дата запуска корабля - лето 2020 года, сообщил представитель компании.

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Страны
США
Проекты
2020-й год
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