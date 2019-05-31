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31.05.2019
Вестник Мордовии

ВВС Индии разочаровались в российских ракетах Р-77 и хотят их заменить

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Индийская телекомпания NDTV рассказала о причинах неудач индийских ВВС в боях с пакистанскими истребителями. Однако история оказалась мутная. Вся информация дается со ссылкой на неназванный источник в ВВС Индии.

"Истребители ВВС Индии Су-30МКИ планируют перевооружить израильскими ракетами класса "воздух-воздух" Rafael "I-Derby" после того, как 27 февраля этого года они оказались неспособны ответить пакистанским истребителям из-за ограниченной дальности ракет Р-77 российского производства", - отмечается в сюжете.

Восемь истребителей ВВС Индии, в том числе два самолета Су-30МКИ, были направлены на перехват пакистанского соединения, когда они обнаружили запуск нескольких американских ракет AIM-120 C5 повышенной дальности в их направлении.

"Пакистанские ВВС застали индусов врасплох, выпустив ракеты класса "воздух-воздух" из оккупированного Пакистаном Кашмира", - говорит Самир Джоши, ветеран Каргила. "AMRAAM эффективно превзошел ракету класса воздух-воздух Р-77, которая находится в составе вооружения индийских истребителей".

Среди истребителей ВВС Индии были два истребителя Су-30МКИ, которым удалось уклониться от AMRAAM, запущенных с максимальной дистанции в 100 километров. Обороняясь и отчаянно пытаясь уйти от приближающихся AMRAAM, Су-30МКИ избежали поражения, но не смогли отомстить F-16, потому что их собственные ракеты, российские Р-77, не имели достаточной дальности.

Источники ВВС Индии сообщили NDTV, что российские ракеты не соответствуют заявленной дальности и не могут поражать цели, которые находятся на расстоянии более 80 километров.

Но чем помогут индийцам "I-Derby" с дальностью 50 км, если Р-77 с дальностью 80 км им недостаточно?

Комментарий Танковеда 1945: Потерпев неудачу в конфликте с пакистанцами, индийцы в свойственной для них манере теперь ищут на кого можно переложить вину за случившееся. Возможно, проблемы не в технике, а в том, что операция была плохо подготовлена и у людей, задействованных в ней, не хватило профессионализма.

Источник: Андрей Тарасенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Пакистан
Россия
США
Продукция
AMRAAM
F-16
РВВ-АЕ
Су-30
Су-30МК
Компании
Rafael
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1 комментарий
№1
31.05.2019 16:26
вот именно
что купили и весили - тем и стреляют
могут закупить и повесить хоть ракеты средней дальности, хоть большой
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