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31.05.2019
Интерфакс-АВН

Российские космонавты завершили работу в открытом космосе

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Алексей Овчинин
Алексей Овчинин.
Источник изображения: © Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин завершили выход в открытый космос и вернулись на борт Международной космической станции (МКС).

Трансляцию внекорабельной деятельности вел "Роскосмос".

После выполнения программы выхода, Кононенко и Овчинин вошли в шлюз и закрыли переходные люки стыковочного отсека "Пирс" в 00:44 мск.

В 18:42 мск космонавты открыли выходной люк стыковочного отсека "Пирс" на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции, чтобы выполнить работы по монтажу оборудования на внешней поверхности Международной космической станции и взять образцы в рамках нескольких научных экспериментов.

Перед выполнением программы выхода, Овчинин и Кононенко поздравили прямо из открытого космоса Алексея Леонова, который в 1965 году стал первым человеком, вышедшим за пределы корабля. С собой они взяли портрет Леонова, который в четверг отмечает 85-летие.

Затем космонавты смонтировали поручень-переход от малого исследовательского модуля "Поиск" (МИМ-2) к функционально-грузовому блоку "Заря" для создания кратчайших путей перехода космонавтов при работе в космосе между этими модулями.

Также они демонтировали адаптер с макетами датчиков с поручня МИМ-2. Это нужно для обеспечения полетного ресурса в 370 суток пилотируемых кораблей "Союз МС" и гарантийной наработки термометров не менее 13 тыс. 320 часов.

Также космонавты сняли устройства экспонирования в рамках длительного эксперимента "Тест" на модуле "Поиск" и взяли пробы. Позднее будут проведены химический, токсикологический и микробиологический анализ снятых проб, экспонированных на внешней поверхности российского сегмента МКС. С одного из поручней они сняли полотенце, которое 10 лет пробыло в космосе, ткань будет спущена на Землю для исследования.

Овчинин и Кононенко также провели "уборку" в космосе: они очистили снаружи иллюминатор выходного люка модуля "Поиск". Устройство для очистки стекла, которое они использовали, будет позднее исследовано на Земле на предмет состава налета, образующегося на поверхности станции.

Кроме того, космонавты сняли панели с образцами в рамках космического эксперимента "Выносливость", на которых находятся образцы используемых в космосе материалов в нагруженном и ненагруженном состоянии в условиях факторов реального полета.

В завершение работы Овчинин и Кононенко отключили кабели и демонтировали измерительные блоки, установленные на внешней стороне оболочки в рамках космического эксперимента "Обстановка", в ходе которого проводились различные геофизические исследования, в том числе экологический мониторинг электромагнитных излучений. Затем это оборудование было выброшено в открытый космос.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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