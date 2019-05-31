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31.05.2019
Lenta.ru

В России похвалили морские двигатели с Украины

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Источник изображения: Фото: D. Beech / Wikimedia

Газотурбинные агрегаты (ГТА) сделали большие противолодочные корабли (БПК) проекта 1155 "Удалой" технически совершенными, пишут "Известия".

Согласно газете, "газотурбинная силовая установка позволила избежать многих проблем, возникающих при эксплуатации котлотурбинных систем".

Издание сообщает, что после модернизации российские БПК проекта 1155 "Удалой" смогут не только эффективно уничтожать субмарины противника, но и совершать удары по суше и противодействовать воздушным атакам. Корабли получат, в частности, обновленный противолодочный комплекс и пусковые установки для крылатых ракет "Калибр" и Х-35.

"Многие из них [кораблей] в строю более 35 лет, и сомневаться в том, что после модернизации они прослужат еще долго, не приходится", — сказал бывший начальник Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) адмирал Валентин Селиванов.

Первым модернизированным кораблем станет "Маршал Шапошников", который ВМФ должны получить в текущем году.

В апреле 2018 года генеральный директор судостроительного завода "Янтарь" Эдуард Ефимов заявил, что корпусы второй тройки фрегатов проекта 11356, строительство которых приостановлено из-за проблем с поставками украинских двигателей, не заржавеют.

В январе того же года заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что российское предприятие "ОДК-Сатурн" завершило госиспытания и наладило производство газотурбинных морских двигателей, ранее покупавшихся на Украине.

БПК проекта 1155 "Удалой" в 1977-1991 годах выпускались "Янтарем" (Калининград) и "Северной верфью" (Санкт-Петербург). Всего было произведено 12 таких кораблей, из которых в составе ВМФ числятся 8. Каждый БПК получал по два ГТА М9 производства николаевского предприятия "Зоря — Машпроект" (Украина).

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Х-35
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
Янтарь ПСЗ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
1135 Буревестник
Калибр КР
пр. 1155
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2 комментария
№1
31.05.2019 07:01
Цитата, q
В России похвалили морские двигатели с Украины
Дурацкий заголовок.
+1
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№2
01.06.2019 04:16
Добавить надо "Евроскакунам Слава!" за перенос производства в Питер и Рыбинск. Сегодня название Рыбинск можно с приставкой Николаевский. Площади украинские и улицы тоже можно. А так бы и брали пожизненно украинские двигатели.
На этом форуме надо лозунг кинуть "Свободу Порошенке!"(ежели засадит его Коломойский).
0
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