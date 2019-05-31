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31.05.2019
Газета.ru

10 лет висело: космонавты забрали из космоса полотенце

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Источник изображения: gazeta.ru

Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце

Провисевшее 10 лет в открытом космосе полотенце будет отправлено на Землю для исследования. Его забрали с внешней стороны МКС российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе монтажных работ.

Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".



"По циклограмме эта операция была запланирована где-то в середине, но космонавты видимо, решили, что им проще выполнить ее сейчас, по ходу", - рассказали в Роскосмосе.

Полотенце изначально предназначалось для протирки скафандров от загрязнений во время работы в космосе. Его оставил один из российских космонавтов. Кононенко с Овчининым убрали полотенце в специальный контейнер. Его вернут на Землю и передадут специалистам для изучения.

Для командира МКС Олега Кононенко это пятый выход в открытый космос, а для Алексея Овчинина - первый в карьере. Космонавты облачены в скафандры нового поколения "Орлан-МКС", которые часто называют миниатюрными космическими кораблями.

Кононенко и Овчинину выполняют ряд работ по монтажу оборудования на внешней поверхности МКС. Кроме того, в рамках эксперимента "Тест" они взяли пробы с поверхности МКС для оценки возможных микроповреждений ее обшивки.

"Космическая прогулка" посвящена 85-летнему юбилею Алексея Леонова - человеку, который впервые сделал шаг в неизвестность и оказался один на один с безграничным космическим пространством.

18 марта 1965 года с корабля "Восход-2" Алексеем Архиповичем был осуществлен первый выход в открытый космос", - говорится в сообщении Роскосмоса.

В начале нынешнего месяца исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что превосходство США в космосе быстро идет на убыль из-за России и КНР. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Китай и Россия внимательно изучают нашу экономическую и военную зависимость от космического пространства", - считает Шанахан.

По его словам, Москва и Пекин разработали противоспутниковые лазеры и другие средства помех. Шанахан подчеркнул, что в 2018 году Вашингтон запустил на орбиту 17 ракет, а Китай около 38.

В прошлом месяце российские космонавты перевоплотились в героев культовых фантастических советских фильмов и мультфильмов. Телеканал RT подготовил фото- и видеопроект ко Дню космонавтики, создав афиши картины "Солярис" Андрея Тарковского, фильма "Кин-дза-дза!" Георгия Данелии, а также мультфильма Романа Качанова "Тайна третьей планеты".

В проекте приняли участие Герои России, летчики-космонавты Александр Самокутяев, Максим Сураев, Роман Романенко, Сергей Рязанский, Олег Котов и космонавт-испытатель Анна Кикина, передает ФАН.

Олег Котов является участником трех экспедиций на МКС. Он шесть раз выходил в открытый космос. Сергей Рязанский был в двух экспедициях МКС и стал первым ученым - командиром космического корабля. Они перевоплотились в героев картины режиссера Георгия Данелии "Кин-дза-дза!".

Также в апреле стало известно, что

очки для плавания защитят глаза космонавтов при полетах на Марс.

Так считают специалисты NASA. Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Opthalmology.

Длительные полеты сказываются на состоянии глаз космонавтов, в частности, изменяется внутриглазное давление. Это приводит к ряду осложнений, в том числе отеку зрительного нерва. Изменения состояния глаз, например, снижение остроты зрения, наблюдаются у 75% космонавтов.

Причина этих изменений, по всей видимости, в микрогравитации - она влияет на систему кровообращения и распределение жидкостей в организме, в результате чего меняется и внутричерепное давление.

На давление влияет и выполнение физических упражнений. В условиях микрогравитации они необходимы, чтобы не допустить атрофии мышц и потери костной массы.

Исследователи отобрали для эксперимента 20 мужчин, которые на протяжении трех дней выполняли упражнения, лежа на спине и откинув голову, чтобы имитировать влияние физической активности на организм в космосе. Половина делала это в очках для плавания.

Оказалось, что очки позволяют увеличить внутриглазное давление и тем самым компенсировать вред, который условия микрогравитации наносят глазам.

"Очки для плавания плотно прилегают к коже вокруг глаз. Наши результаты показывают, что что умеренное повышение внутриглазного давления с их помощью можно использовать для уменьшения последствий, связанных с космическими полетами", - поясняет доктор Джессика Скотт, одна из авторов исследования.

Ранее сообщалось, что

Нaционaльное упрaвление по aэронaвтике и исследовaнию космического прострaнствa США (NASA) плaнирует уже в будущем году отпрaвить живые оргaнизмы в дaльний космос.

Интернет-портaл Space.com сообщил, что сотрудники NASA рaботaют нaд создaнием космического aппaрaтa BioSentinel мaссой 14 кг, нa борту которого нa околосолнечную орбиту будут отпрaвлены клетки дрожжевых грибков двух типов с рaзной степенью устойчивости к воздействию рaдиaции.

Нaучнaя информaция с микроспутникa, кaк ожидaется, будет поступaть нa протяжении 9-12 месяцев. В течение всего полетa ученые будут следить зa рaзмножением дрожжевых грибков и одновременно нaблюдaть зa состоянием точно тaких же обрaзцов, нaходящихся нa Междунaродной космической стaнции, где уровень рaдиaции знaчительно ниже, чем в открытом космосе, передает НСН.


Рафаэль Фахрутдинов

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