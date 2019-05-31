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31.05.2019
bmpd.livejournal.com

Из истории танка Merkava

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Оригинал взят у коллеги andrei_bt в Из истории Меркав

Интересные кадры подбитой Меркава Мк 4 с сайта посвященному погибшему майору Берштейну. Как утверждают в ходе конфликта 2006 года в танк попали 2 корнета. 3 из 4 членов экипажа погибли.

[Комментарий bmpd. - Данный танк Merkava Mk 4 из состава 9-го танкового батальона 401-й бронетанковой бригады Армии обороны Израиля был поражен огнем ПТРК ливанской группировки "Хезболлах" в ходе известного боя у вади Салуки 12 августа 2006 года во время Второй Ливанской войны, при этом погиб заместитель командира батальона капитан (звание майора присвоено посмертно) Шай Бернштейн. Всего израильский 9-й танковый батальон, попавший в этом бою без пехотного прикрытия в "огневой мешок", устроенный расчетами ПТРК противника, потерял подбитыми в этом бою 11 танков Merkava Mk 4 (из 24 участвовавших в бою) - хотя, видимо, только один танк был потерян безвозвратно - и 12 человек убитыми (из них восемь членов экипажей танков), командир батальона был ранен и эвакуирован],

По теме:

30-ЛЕТИЕ БОЕВОГО ТАНКА "МЕРКАВА"

ОБТ "МЕРКАВА" MK1/2/3/4

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ливан
Продукция
Merkava
Корнет
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