Продолжение скандальной эпопеи с бронекорпусами украинских бронетранспортеров БТР-4

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Минобороны Украины не допустило бронестали ЕС и НАТО к производству украинских корпусов БТР-4

[Украинское] Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" приостановило работу цеха по производству корпусов БТР-4 из-за отказа Минобороны [Украины] допустить к эксплуатации бронемашины, корпуса которых изготовлены из бронестали производства стран Европейского Союза и Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом говорится в сообщении государственного концерна "Укроборонпром".

"На ГП "Житомирский бронетанковый завод" приостановлена ??работа цеха по производству корпусов БТР-4. Это вынужденное решение принято руководством предприятия из-за отказа военной приемки Министерства обороны Украины допустить к эксплуатации в войсках БТР-4, корпуса которых изготовлены из бронестали производства стран ЕС и НАТО", - говорится в нем.

Согласно сообщению, ситуация связана с проблемой в сфере стандартизации в ОПК, а ее решение требует скоординированных действий Верховной Рады и ряда государственных органов.

"Ситуация выглядит абсурдной, так как бронестали, из которых производятся боевые машины в США, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Польше и других странах мира, признаны непригодными для украинской бронетехники", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что недопущение в производство европейских бронесталей повлечет критические проблемы и на других заводах бронетанкового кластера концерна, а также - в частных компаниях.

На предприятиях "Укроборонпрома", в частности на ГП "Завод им. Малышева", ГП "ХКБМ им. Морозова" и ГП "Киевский бронетанковый завод", также созданы линии по производству бронетранспортеров.

Это связано с запланированным расширением серийного производства для украинской армии.

БТР-4 и БТР-3 должны были заменить имеющиеся сейчас в ВСУ бронетранспортеры советского производства.

"Серийное производство новых боевых машин зависит от поставок броневой стали и рассчитано на ее импорт из стран ЕС. Ведь единственное в Украине предприятие по сварке корпусов из украинской бронестали - частное ООО "Лозовский Кузнечно-механический завод" - не в состоянии удовлетворить потребности украинской армии", - говорится в сообщении. Примечание: В сентябре 2018 г. начальник Генштаба ВСУ Муженко заявил, что "мощности по производству корпусов бронетехники ЛКМЗ нужны на треть".

Также сообщается, что для изучения действий руководства предприятия по приостановке линии будет осуществлена внеочередная проверка специалистами концерна.

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в И снова о украинской броне: во всем виновата военная приемка -украинская версия и комментарии к ней

Сергій Згурець2 ч. ·

Страсти по броне или где БТРы?

Сегодняшнее сообщение "Укроборонпрома" таки вывело на публичную поверхность проблему, которая длительное время высекала искры в отношениях Минобороны и предприятий концерна, ответственных за выпуск бронетехники.

Итак, констатирующая часть такова: "На ГП "Житомирський бронетанковий завод" призупинено роботу цеху з виробництва корпусів БТР-4. Це вимушене рішення прийнято керівництвом підприємства через відмову військової прийомки Міністерства оборони України допустити до експлуатації у військах БТР-4, корпуси яких виготовлені з бронесталі виробництва країн ЄС та НАТО. Ситуація виглядає абсурдною, адже бронесталі, з яких виробляються бойові машини у США, Німеччині, Франції, Великобританії, Нідерландах, Бельгії, Польщі та інших країнах світу, визнано непридатними для української бронетехніки".

Для меня эта ситуация также из ряда вон выходящая. Насколько мне известно, военная приемка требует подтверждения химического состава зарубежной брони, из которой собираются варить корпуса для БТР-4 по гособоронзаказу. В частности, это касается финской MiiLux Protection. По утверждению военной приемки, по своему химсоставу она не отвечает требованиям конструкторской документации.

С другой стороны, или, скажем так, другая правда в том, что ХКБМ им. Морозова, которое отвечает за конструкторскую документацию, для изготовления корпусов БТР-4 и БТР-3 допускает 4 вида брони. Это украинская броня марки "71" и ее "аналоги". Таких аналогов прописано три - польская, бельгийская и уже упомянутая финская MiiLux Protection 500.

Зарубежные поставщики этой брони и их представители, с которыми я разговаривал, утверждают, что они поставляют в Украину броню, которая полностью отвечает заявленным баллистическими требованиям заказчика. У покупной брони есть соответствующие сертификаты, подтверждающие качество их брони, которая используется для производства бронетехники как за рубежом, так и в Украине. Например, из брони MiiLux Protection свариваются корпуса украинских бронемашин "Козак", которые прошли все испытания на минную и противопульную стойкость. При этом поставщики готовы провести очередные испытания на обстрел сваренных бронедеталей корпусов БТР на полигоне, чтобы в очередной раз подтвердить качество поставляемой брони.

Ну, в общем, вся это история на текущем этапе, в моем разумении, свелась до следующего: "вам броня нужна или таблица Менделеева?", "вам шашечки или ехать?".

Теперь самое время задать себе вопрос - как мы докатились до жизни такой, и почему одним очень нравится броня "71", а другие утверждают, что производить из нее бронетехнику - сложно, дорого и рискованно.

Опишу кратко путь, по которому шло ХКБМ им. Морозова к решению использовать импортные марки стали для производства того же БТР-4.

В 2010 г. ХКБМ начал выпуск БТР-4 для инозаказчиков. Преимущественно все корпуса бронетранспортёров БТР-4 первых партий были выполнены из отечественной стали марки "71".

Их корпуса производились на Лозовском кузнечно-механическом заводе. В 2014 г. бронетранспортёры БТР-4 стали поставляться для нужд Национальной гвардии и Министерства обороны Украины - они были из тех, которые вернул нам Ирак. При этом в процессе эксплуатации БТР-4 выпуска 2010 года как минимум на 30 корпусах (практически на каждом третьем) - были выявлены многочисленные трещины. Они также появлялись и в процессе эксплуатации в ВСУ и НГУ. Так, в 2018 году было более 10 рекламаций на новые трещины в корпусах, которые ХКБМ получило от подразделений Министерства обороны Украины.

ХКБМ в качестве эксперимента было выпущено несколько корпусов БТР из импортной стали. Около десятка корпусов из бронестали MiiLux Protection были изготовлены Лозовским кузнечно-механическим заводом. И примерно столько же корпусов из бельгийской стали HB 500 MOD. В соответствии с совместным решением с Минобороны на семи корпусах БТР из бельгийской HB 500 MOD проводилась подконтрольная эксплуатация. В течение подконтрольной эксплуатации трещин на корпусах не было выявлено.

Что касается финской продукции Miilux 500, то, как мне пояснил представитель этой компании, "Miilux 500 используется в более сорока стран мира для производства военной техники и соответствует стандарту НАТО Stanag L1 - L5 на что готовы предоставить все соответствующие документы. В течении 2014 года сталь Милюкс успешно прошла все возможные баллистическое и лабораторные испытания на ГП "ХКБМ". На ООО "Лозовской кузнечно - механическом завод" было произведено 14 корпусов, которые успешно прошли испытания и проходят эксплуатацию в войсках".

Финская, польская и бельгийская броня, как я уже говорил, определены решением главного конструктора ХКБМ как аналоги "71-й", из который у нас могут производится и БТР-4, и БТР-3. Нынешний производитель 71-й брони - ПАО "Метинвест". Вернее, производитель стали с требуемыми характеристиками, которая становится броней только после закалки в специальных печах. Эту закалку в ходе производства корпусов "троек" и "четверок" производит ООО "Лозовской кузнечно - механический завод", которое и стало монополистом в производстве корпусов из "71-й" брони, именно из-за узкого "горлышка" закалки.

При этом зарубежная броня от всех поставщиков "аналогов" "71-й"может поставляться как в закалённом, так и незакаленном виде. При этом корпуса, если уметь, можно варить сразу из закаленной брони. Это существенно сокращает технологический цикл. При этом зарубежные поставщики готовы поставлять броню в любом заказанном объеме и любых требуемых толщин.

У нас с ПАО "Метинвест" с этим тоже нюансы.

Для того же БТР-3 нужны разные толщины брони, включая 4 и 5 мм. ПАО "Метинвест" может выдать броню только от 6 мм. При этом для изготовления корпусов БТР-3, согласно конструкторской документации, запрещен микс стали разных производителей. Замена толщин 4 и 5 мм на 6 мм для производства корпусов БТР-3М1 также не допускается, так как это утяжелит машину.

Также ПАО "Метинвест" может делать минимальный объём плавки в 250 тонн. Это достаточно значительный объем. Это очень много. Но на фоне громадных плавок для граждансих целей ПАО "Метинвест" бронемелочёвка для БТР предприятию малоинтересна.

На данном этапе производить корпуса из "71-й" брони может только Лозовая. И она же катастрофически срывает выполнение ДОЗа по производству заказанных корпуса для БТР-4. Из заказанных десятков корпусов в 2018 г. были поставлены единицы. Такая же картина и за прошедший период 2019 г. Причина - не только длительный цикл производства, сколько нехватка квалифицированного персонала. Как я уже как-то писал, большая часть "лозовских" сварщиков поехали варить корабли в Польшу. Это - следствие 2017 г., когда на Лозовую загрузка вообще не была спланирована.

Сегодня Лозовской кузнечно-механический завод просто не в состоянии выполнить программу, которая была на него возложена.

Именно поэтому "Укроборонпром" и взялся за производство корпусов из зарубежной брони, под это были созданы новые мощности на Житомирском заводе, на ХКБМ и на Заводе им. Малышева (хотя ХКБМ также уже имеет цикл и для производства корпусов и из 71-й).

Теперь, как я понимаю, зарубежная бронеинициатива поставлена на паузу до окончательного выяснения отношений между Минобороны и предприятиями "Укроборонпрома". Самое время новой власти продемонстрировать свои компетенции.

Но!!! - независимо от того, каким будет ответ и чья логика окажется побеждающей, на сроки изготовления БТР это повлияет крайне отрицательно.

Р.S. Я здесь описал самую общую канву проблемы, не вдаваясь в особенности технологических проблем, связанных с качеством сварки корпусов, с расходами на обрезку закаленной кромки у "71-й" брони, значительного перерасхода количества "71-й" брони для производства одного корпуса БТР по сравнению с импортной, и другими деталями. Они также очень важны, но, вероятно, блекнут перед более простыми вопросами - из чего таки будем делать наши БТРы, когда их начнем, наконец, делать и как начнем нагонять критическое отставание по их производству?

И, как обычно, комментарии благодарных читателей:

Олексій Сливінський Hb 500 Mod, вона ж Quardian 500, ми вже, я думаю, не побачимо на виробництві. Що стосується Miilux Protection 500, то повірте, все не так однозначно, як говорить представник компанії, що реалізує цю сталь в Україні і на якого Ви посилаєтесь. Я достатньо багато часу провів досліджуючи її властивості. Не знаю, з якої сталі Miilux виготовляють свою бронетехніку фіни, але та, що надходить до українських підприємств - м'яко кажучи сумнівний вибір.

Віталій Колесник Судя из изложенного военная приемка ЖБТЗ много на себя взяла, руководство Минобороны должно срочно влезть в решение данного вопроса и снять как минимум начальника ВП.

Давно назревает вопрос о целесообразности ВП на предприятиях УКРОБОРОНПРОМа. Запчасти на экспорт для военной техники идут без приемки ВП и все хорошо.

В странах НАТО такого понятия приемка ВП вообще отсутствует. В конечном итоге ответственный изготовитель вместе с разработчиком, а ВП только дополнительные затраты которые заложены в цену.

Главное чтобы поставленная техника соответствовала заявленным ТТХ и ресурсам, была надежной.

Сергей Букарев Ну я слыхал, что "Сагайдачный" не могут с ремонта здать, военпреды не принимают. Тут проблема в системе госстандартов и системе военной приёмки.

Vitaliy V Baklan Sergey Bukarev і правильно роблять.

Владимир Петров ВП в том виде что есть сегодня - нужно собрать, посадить в корпуса бэтеров и провести огневые испытания. Очень бы хотелось, чтобы испытания завершились неудачей (в смысле бронезащиты)... ВП это бумаги-бумаги-...-бумаги и снова бумаги. Со слоганом "а нам похер - у нас бумаги!". А в стране война... И фактов их мудизма немеряно... А в НГУ вопросы и в 2014-м решались "навскидку" и так, что партнёры были в шоке - ну почему в одной стране у одних так, а у других все похер?

Alexander Nossov По состоянию на 18.30. 29.05. Прояснилось.

1. Директора Бронетанкового Житомирского временно отстранили, чтобы успокоить заводчан.

2. Данные в официальном заявлении Укроборонпрома неправда! Военпреды (МОУ) не имеют к этой броне никакого отношения.

3. Эта инфа годичной давности, и виновных тогда искали среди харьковских конструкторов и инженеров приемки!!

3. УОП именно сейчас это засветил, что сформировать гром.думку "ЗА" себя., успокоить заводчан, оправдать почти 30% увольнение за полгода, урезание зарплат и т.п.

4. Также Оправдаться - почему перевезли оборудование из цехов из Житомира в Харьков? Про цех сборочный, в котором упоминается в статье - из него вывезли 75% оборудования.

5. Волнения начались на заводе в Харькове... там похожая но немного другая причина, про нее позже.

Что далее?

Заводчане просят комиссию из КМУ, так как комиссия из УОП, которая приедет на след.неделе - заинтересованна в не раскрытии реальных причин убиения завода

Олег Николаевич чистая правда

Петро Кузь Наслідки найгірші для наших військових - БТРів як не так і не буде. Як казали римляни "Дивись, кому вигідно"

Stanislav Klots НАХРЕН ТОЙ МЕТІНВЕСТ РАЗОМ З АХМЕТОВИМ

Максим Гречаный А будут ли цифры по реальным поставкам военной техники в всу и Нгу? Помнится в 2014м были громки заявки на сотни единиц различных наименований, а первые лица государства даже хвастали что такие единицы построенные с нуля катаются по парадам и передовой. Интересна реальная ситуация