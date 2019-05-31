Замглавы Минобороны: ансамбли ВС используют современный репертуар для контакта с молодежью

Андрей Картаполов отметил, что в ВС приходят молодые люди, и они должны понимать, что им поют, что им доносят в ходе танца

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Ансамбли песни и пляски различных соединений Вооруженных сил РФ все чаще обращаются к современным произведениям, чтобы наладить контакт с молодежью, которой много среди военной и гражданской публики, сообщил журналистам в среду заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов в рамках всеармейского смотра-конкурса "Словом и делом".

"Безусловно, в репертуаре каждого коллектива должны быть и классические композиции, и военно-патриотические произведения. Но мы кроме этого хотим, чтобы они могли исполнять и современные вещи, - те, которые нравятся современному зрителю. В том числе молодежи. И я думаю, что многим из участников смотра-конкура это удалось", - сказал Картополов.

Среди номеров, которые можно было увидеть на заключительном концерте, были, к примеру, энергичный танец в испанском стиле, юмористическая пантомима о расчете пушки и песня "Небо славян" из репертуара рок-группы "Алиса".

Замминистра отметил, что большое число молодых людей и среди гражданских лиц, приходящих на выступления ансамблей ВС РФ, и среди военных, для которых артисты выступают в том числе во время командировок и учений.

"В вооруженные силы приходят молодые люди, и они должны понимать, что им поют, что им доносят в ходе танца - не должно быть надобности в "переводчике". Поэтому наши творческие коллективы должны полностью быть в "мейнстриме" современного искусства", - добавил Картаполов.

"Словом и делом"

VI Всеармейский смотр-конкурс Ансамблей песни и пляски Вооруженных сил России "Словом и делом" впервые прошел в Севастополе. Конкурс проходил с 24 по 29 мая. В числе участников - армейские творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Хабаровска, Ростова-на-Дону. Всего в смотре участвовали 12 ансамблей песни и пляски, представляющих все виды и рода Вооруженных сил России, военные округа и флоты.

Конкурс проходил по 20 номинациям, в числе которых лучший хор, лучший солист, лучший исполнитель художественной декламации и конферанса, лучшее произведение о современной российской армии и другие.

Концертные программы включали в себя произведения военно-патриотической направленности, шедевры мировой классики, аранжировки народных песен России и мира, костюмированные хореографические постановки на тему военной службы, а также танцы народов России и мира.

В обязательной программе каждый ансамбль также должен был представить произведение, связанное с современной Армией России, а также произведение, посвященное военному округу (флоту, роду войск) вооруженных сил по принадлежности ансамбля, произведение для оркестра, не менее трех плясок (солдатская или матросская, национальная, авторская), также хоровое произведение a cappella и другие.