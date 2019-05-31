Войти
31.05.2019
Газета.ru

Война вне закона: почему ВСУ не имеют права воевать в Донбассе

986
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной

Вооруженные силы Украины ведут боевые действия на востоке страны незаконно, констатировали эксперты Генпрокуратуры страны. Такой вывод был сделан с опорой на украинское законодательство, которое гласит, что ВСУ могут быть задействованы только для отражения внешней агрессии, а не для подавления внутригосударственного конфликта. Экспертиза является процессуальным документом, ее нельзя отменить или отозвать.



Эксперты Генпрокуратуры Украины, проанализировав законодательство страны, пришли к выводу о том, что действия Вооруженных сил государства в Донбассе являются незаконными, рассказал юрист Олег Животов на пресс-конференции на тему "Так кто же сдал наш Крым?" в агентстве "Интерфакс-Украина".

По его словам, заключение экспертов составлено с опорой на семнадцатую статью украинской конституции. В соответствии с ней ВСУ могут быть задействованы только для отражения внешней агрессии, но их использование в каком-либо внутригосударственном конфликте считается противоправным.

Соответствующее заключение подготовили эксперты Генпрокуратуры в рамках дела экс-начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы, адвокатом которого выступает Животов.

Экспертиза носит статус процессуального документа. Отменить ее или отозвать уже невозможно. Юрист обратил внимание, что в истории Украины такое происходит впервые.

"То есть у нас есть официальный процессуальный документ в деле, на который сейчас любой враг может ссылаться и обвинять любого военнослужащего, который был задействован в [антитеррористической операции] АТО", - заявил Животов.

Замана был задержан в феврале этого года за госизмену. Ему предъявили обвинения в "подготовке аннексии" Крыма и подрыве боеспособности армии страны, сообщил на своей странице в фейсбуке генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он отметил, что с 2012 по 2014 год задержанный лично уменьшил состав Вооруженных сил Украины в большей мере, чем это было предусмотрено законом, в частности, расформировав 70 воинских частей, в том числе зенитные ракетные бригады и дивизионы, 19 авиационных. Кроме того, он свел к эскадрилье бригаду тактической авиации.

"В эти годы произошло уничтожение военных комиссариатов, что заблокировало мобилизацию в 2014 году. Реформа структуры ВСУ фактически готовила аннексию Крыма и "Новороссию", - подчеркнул прокурор.

Решение генерал-полковника подчинить тактическую группу "Крым" бывшему руководителю Военно-морских сил Юрию Ильину, по словам Луценко, "фактически парализовало сопротивление украинских военнослужащих во время российской агрессии".

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что действия Заманы привели к сокращению украинской армии до менее чем 200 тыс. человек, передает Segodnya.ua. Распоряжения экс-начальника Генштаба лишили Украину противовоздушной обороны (ПВО) и авиации, уверен он.

Сам Замана даже не стал читать и подписывать предъявленное ему обвинение. "Ниже моего достоинства читать ту ерунду, что там написана", - цитирует его УНИАН.

Военный отметил, что присягал на верность украинскому народу, добросовестно выполнял свои обязанности и ни от кого не скрывался. "Вот пришло время - нужно было кому-то такое решение провести, показать, что, оказывается, у нас преступная группировка была", - считает обвиняемый.

Позже он рассказывал о срыве плана украинских властей по "деоккупации" Крыма. По его словам, 1 марта 2014 года ВСУ перешли к действия по разблокированию полуострова, но по приказу украинских властей в тот же день они были прекращены.

"Личный состав был загружен в самолеты, которые дошли до морского побережья континентальной Украины, а после этого пилоты получили приказ развернуться назад и вернуться на аэродромы базирования. И на этом все закончилось", - сказал он.

Об отмене операции Замане, по его словам, рассказывали должностные лица. При этом официальных документальных подтверждений этого он не видел.

Генерал-полковник Владимир Замана занимал должность начальника Генштаба ВСУ с 2012 по 2014 год. Во время событий Майдана в феврале 2014 года он отказался выполнять приказы бывшего тогда министром обороны Павла Лебедева задействовать военных для подавления митингующих. Тогда Замана решил подать в отставку, за ним ушел и его заместитель Юрий Думанский. Свое решение они объясняли тем, что во время госпереворота происходило "втягивание военных в гражданский конфликт".

После этих событий и свержения власти бывшего президента Украины Виктора Януковича Замана был назначен уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью министерства обороны. На этой должности он проработал меньше недели. Кроме прочего, генерал-полковник в качестве свидетеля был привлечен со стороны обвинения по делу против Януковича, которого украинский суд обвинил в госизмене.


Лидия Мисник

Права на данный материал принадлежат Газета.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
РС-20
Похожие новости
13.03.2018
Военный эксперт назвал одну из причин утилизации ракет "Сатана"
20.06.2014
Украина продолжает обслуживать российские МБР «Сатана» – «Известия»
25.04.2014
ВПК России — заложник украинской оборонки? ("Deutsche Welle", Германия)
09.04.2014
Зависимость России от импорта украинской военной продукции — британский исследовательский центр
11.06.2009
Российская армия получит аналог "Сатаны"
01.02.2007
Запуск с Байконура ракеты "Днепр" со спутником EgyptSat планируется осуществить в конце марта - начале апреля - источник
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.06 05:16
  • 30
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 01.06 04:16
  • 2
В России похвалили морские двигатели с Украины
  • 01.06 02:34
  • 37
Путин назвал главное российское оружие 21-го века
  • 01.06 01:44
  • 18
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 01.06 00:24
  • 1
В Швеции отметили, что при создании оружия РФ пользуется технологиями СССР
  • 01.06 00:12
  • 68
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 01.06 00:02
  • 22
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 31.05 23:18
  • 147
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 31.05 23:03
  • 45
В России за шесть лет "растаяли" восемь АПЛ
  • 31.05 22:47
  • 8
Бразилия начала операцию "Кураре X" у границы с Венесуэлой
  • 31.05 21:27
  • 2
Как шорты Тимати помогают Российской армии
  • 31.05 21:11
  • 67
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 31.05 20:32
  • 6
Атомные субмарины ВМС США успешно осваивают Северный морской путь
  • 31.05 20:10
  • 1
Как открыть ООО самостоятельно? Что нужно чтобы открыть ООО? Регистрация ООО 2019
  • 31.05 19:00
  • 13
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы