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31.05.2019
Известия.ru

Кононенко и Овчинин почистили иллюминаторы МКС в открытом космосе

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

Россияне Олег Кононенко и Алексей Овчинин в открытом космосе почистили иллюминаторы малого исследовательского модуля "Поиск" Международной космической станции (МКС).

Внекорабельные работы представители РФ осуществили в среду, 29 мая. До этого они смонтировали поручень-переход, соединяющий научный модуль и функционально-грузовой блок "Заря", что позволит космонавтам быстрее передвигаться за бортом станции между этими участками. Также были демонтированы панели с образцами, установленные для проведения эксперимента, в ходе которого изучалось влияние условий космического полета на определенные материалы, пишет ТАСС.

Кроме того, россияне сняли с одного из поручней полотенце, оставленное космонавтом за бортом МКС десять лет назад. Теперь специалисты проведут его химический анализ.


Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" произойдет в конце 2020 года. Он также добавил, что в 2021 году на МКС планируется отправить стыковочный модуль, в 2022-м — научно-энергетический модуль.

Строительство модуля "Наука" началось еще в 1995 году. МЛМ способен вырабатывать кислород на шесть человек.

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Россия
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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
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