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31.05.2019
ТАСС

В России созданы реактивные ранцы для перелетов в открытом космосе

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Работа в открытом космосе
Работа в открытом космосе.
Источник изображения: Роскосмос / РИА Новости

Космонавтам обещают, что сейферы "будут участвовать при выходе в открытый космос" для перехода с одного модуля на другой

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сейферы, или реактивные ранцы, для перелетов в открытом космосе уже созданы в РФ. Об этом в среду сообщил космонавт Антон Шкаплеров во время трансляции внекорабельной деятельности российских членов экипажа МКС.

"Это не фантастика. Эти ранцы, или сейферы, как их называют в американской терминологии, созданы. Было бы неплохо, если бы мы их имели", - отметил Шкаплеров, видео транслируется на сайте Роскосмоса.

По его словам, космонавтам обещают, что ранцы "будут участвовать при выходе в открытый космос", чтобы перейти с одного модуля на другой.

Ранее о проектировании подобных устройств рассказывал гендиректор - главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" им. академика Г. И. Северина Сергей Поздняков. Он уточнял, что такую систему спасения планируется интегрировать в скафандр.

29 мая российские члены экипажа МКС Олег Кононенко и Алексей Овчинин совершают выход в открытый космос. Они посвящают его 85-летнему юбилею космонавта Алексея Леонова.

На их скафандрах специальным скотчем были прикреплены надписи "Леонов №1" и "С днем рождения, Алексей Архипович". Кононенко и Овчинин вынесли за борт МКС портрет Леонова и записали ему видеопоздравление.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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