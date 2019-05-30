Войти
30.05.2019
Деловая газета "Взгляд"

Российский дипломат ответил на обвинения США по ядерным испытаниям

540
0
0
Михаил Ульянов
Михаил Ульянов.
Источник изображения: Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о том, что США держат ядерные полигоны в состоянии готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний.

"Нынешняя администрация США год с небольшим назад официально объявила, что не будет стремиться к ратификации договора (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – прим. ВЗГЛЯД). Более того, Вашингтон принял решение держать свои ядерные полигоны в состоянии готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний. Теперь, чтобы не быть объектом критики, американцы пытаются перевести стрелки на Россию. Не думаю, что этот нечистоплотный прием сработает", – приводит РИА "Новости" слова Ульянова.

Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший утверждал, что Москва не соблюдает мораторий на ядерные испытания малой мощности. По его словам, это помогает ей развивать ядерный потенциал.

Напомним, Вашингтон отказался от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, однако безосновательно обвиняет Москву в нарушении этого договора.

При этом принятая при президенте США Дональде Трампе американская ядерная доктрина предусматривает разработку ядерных зарядов малой мощности. Пентагон заявлял, что это необходимо для "сдерживания России, в связи с чем в стране не планируют снижать порог применения ядерного оружия".


Анастасия Норина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
27.06.2018
Третья мировая малой мощности
15.03.2018
Зачем США понадобились ВКС
12.01.2018
Новая философия войны. США готовятся превратить Россию в нерадиоактивный пепел
18.04.2017
Трамп обновляет ядерный щит Европы
19.01.2017
Глава Пентагона: возможности для сотрудничества с Россией сокращаются
17.06.2016
Трамп считает, что ядерный арсенал США уступает российскому
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.05 19:34
  • 2
Бразилия начала операцию "Кураре X" у границы с Венесуэлой
  • 30.05 19:28
  • 5
ВВС Индии намерены приобрести самолеты ДРЛОиУ на базе A-330
  • 30.05 19:27
  • 1
Россия за пять лет передала Таджикистану оружия на 122 млн. долларов
  • 30.05 19:00
  • 106
Объяснен провал в создании российского RQ-4 Global Hawk
  • 30.05 18:35
  • 10
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 30.05 17:34
  • 26
В России за шесть лет "растаяли" восемь АПЛ
  • 30.05 17:30
  • 1
В США объяснили лунный провал СССР
  • 30.05 17:27
  • 8
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 30.05 17:13
  • 2
Кабмин одобрил продление соглашения о научном сотрудничестве с Евросоюзом
  • 30.05 16:46
  • 55
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 30.05 16:25
  • 4
Заявлено об уничтожении израильской авиацией ЗСУ "Шилка" сирийской армии
  • 30.05 16:19
  • 65
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 30.05 16:01
  • 7
Как массовая закупка Су-57 повлияет на противостояние с НАТО
  • 30.05 15:16
  • 71
Полет до третьего "козла"
  • 30.05 15:12
  • 67
Yatagan: ракетой из подствольника