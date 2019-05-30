Российский дипломат ответил на обвинения США по ядерным испытаниям

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о том, что США держат ядерные полигоны в состоянии готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний.

"Нынешняя администрация США год с небольшим назад официально объявила, что не будет стремиться к ратификации договора (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – прим. ВЗГЛЯД). Более того, Вашингтон принял решение держать свои ядерные полигоны в состоянии готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний. Теперь, чтобы не быть объектом критики, американцы пытаются перевести стрелки на Россию. Не думаю, что этот нечистоплотный прием сработает", – приводит РИА "Новости" слова Ульянова.

Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший утверждал, что Москва не соблюдает мораторий на ядерные испытания малой мощности. По его словам, это помогает ей развивать ядерный потенциал.

Напомним, Вашингтон отказался от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, однако безосновательно обвиняет Москву в нарушении этого договора.

При этом принятая при президенте США Дональде Трампе американская ядерная доктрина предусматривает разработку ядерных зарядов малой мощности. Пентагон заявлял, что это необходимо для "сдерживания России, в связи с чем в стране не планируют снижать порог применения ядерного оружия".

Анастасия Норина