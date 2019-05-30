"Есть потенциал": США подозревают Россию в ядерных испытаниях
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания
Вашингтон заподозрил Москву в испытании ядерных боезарядов малой мощности, что противоречит Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Причем этот документ не имеет юридической силы, поскольку его не ратифицировал ряд стран, что является необходимым условием его активации. Вместе с тем США напрямую не отвечают на вопрос, действительно ли они думают, что Россия испытывает ядерное оружие. Комментарий по этому поводу ограничивается фразой "у них есть такой потенциал".
США подозревают Россию в проведении испытаний ядерных боезарядов малой мощности, сообщил директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант сухопутных войск Роберт Эшли, выступая на семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне. Он отметил, что шаги российской стороны в данной сфере могут являться нарушением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
"Наше понимание разработки атомных вооружений заставляет нас считать, что деятельность России в области проведения испытаний способствовала бы совершенствованию ее ядерного потенциала", - сказал он, отметив, что США отказались от таких выгод и решили придерживаться стандарта нулевой мощности.
Он выразил мнение, что у россиян есть потенциал к проведению таких испытаний, учитывая устройство соответствующих объектов на территории России.
Кроме того, он предположил, что Россия отказывается подтвердить приверженность соблюдению стандарта нулевой мощности - полному отказу от проведения ядерных взрывов - именно ради того, чтобы проводить такие испытания. В проведении аналогичной политики он обвинил и Китай.
"На стратегическом уровне это затрагивает вопрос о соблюдении [обязательства проводить испытания ядерного оружия только] нулевой мощности", - считает Эшли. Он подразумевал испытания, не сопровождаемые подрывом боезарядов, представляющие собой в основном компьютерное моделирование.
Директор РУМО отметил, что такие шаги, потенциально нарушающие ДВЗЯИ, позволяют в процессе модернизации имеющихся ядерных боеголовок убедиться в том, что такие "конструкции жизнеспособны".
Она обратила внимание на появление в медиа материалов о том, что "без натурных ядерных испытаний гарантировать эффективность и надежность стратегического ядерного потенциала США невозможно". Такие утверждения имели место, в частности, в статье журнала "Вопросы науки и технологии" и материалах бывшего главы профильного управления Пентагона.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, открытый для подписания в 1996 году, запрещает подобного рода испытания. Документ подписали и ратифицировали 183 государства, среди которых была и Россия. В числе неподписавших - Индия, Пакистан, Северная Корея. США, Китай, Израиль, Иран и Египет договор подписали, но не ратифицировали. В результате он так и не вступил в силу. Для этого необходима ратификация 44 стран, в арсенале которых есть ядерное оружие, или тех, которые обладают потенциальной возможностью его создания (перечень стран составлен на основании данных МАГАТЭ).
Впрочем, между Россией и США есть и другой документ в этой сфере: государства связаны Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Он сохраняет возможность для сторон проводить испытания под землей.
Помимо ДВЗЯО на данный момент под вопросом оказался и другой договор в этой сфере - Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Он устанавливает запрет на разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия. 7 июля 2017 года на голосовании в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке его поддержали 122 государства. При этом страны "ядерного клуба", в частности Индия, Пакистан и КНДР, не принимали участие в разработке этого документа.
В начале мая МИД РФ распространил заявление, в котором назвал выработку этого Договора ошибкой, подрывающей Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
"Эта инициатива не способствует ядерному разоружению, подрывает ДНЯО и провоцирует нарастание противоречий между его участниками", - подчеркнули там. Документ был опубликован по итогам выступления делегации РФ на третьей сессии подготовительного комитета конференции 2020 года по рассмотрению действия ДНЯО по тематике ядерного разоружения в Нью-Йорке.
"Кроме того, пришло время начинать работать над приданием процессу ядерного разоружения многостороннего характера. При этом Российская Федерация не намерена никому ничего навязывать. Считаем необходимым действовать в данном вопросе на основе консенсуса, с учетом интересов всех участников", - подчеркнули в министерстве.
По мнению представителей российской делегации, ядерному разоружению мешает факт сохранения в Европе нестратегического ядерного оружия США. К тому же НАТО по-прежнему продолжает "совместные ядерные миссии", в рамках которых проходит подготовка военных "неядерных" стран к гипотетическому применению этого типа оружия Вашингтоном.
Лидия Мисник
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