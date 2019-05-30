"Есть потенциал": США подозревают Россию в ядерных испытаниях

США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

Вашингтон заподозрил Москву в испытании ядерных боезарядов малой мощности, что противоречит Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Причем этот документ не имеет юридической силы, поскольку его не ратифицировал ряд стран, что является необходимым условием его активации. Вместе с тем США напрямую не отвечают на вопрос, действительно ли они думают, что Россия испытывает ядерное оружие. Комментарий по этому поводу ограничивается фразой "у них есть такой потенциал".

США подозревают Россию в проведении испытаний ядерных боезарядов малой мощности, сообщил директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант сухопутных войск Роберт Эшли, выступая на семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне. Он отметил, что шаги российской стороны в данной сфере могут являться нарушением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

"Наше понимание разработки атомных вооружений заставляет нас считать, что деятельность России в области проведения испытаний способствовала бы совершенствованию ее ядерного потенциала", - сказал он, отметив, что США отказались от таких выгод и решили придерживаться стандарта нулевой мощности.

Он выразил мнение, что у россиян есть потенциал к проведению таких испытаний, учитывая устройство соответствующих объектов на территории России.

Впрочем, Эшли решил не давать прямого ответа на несколько раз адресованную ему просьбу прояснить мнение Соединенных Штатов, действительно ли Россия проводит такие испытания. Комментируя это, он, опять же, указывал на российский потенциал к этому.

Кроме того, он предположил, что Россия отказывается подтвердить приверженность соблюдению стандарта нулевой мощности - полному отказу от проведения ядерных взрывов - именно ради того, чтобы проводить такие испытания. В проведении аналогичной политики он обвинил и Китай.

"На стратегическом уровне это затрагивает вопрос о соблюдении [обязательства проводить испытания ядерного оружия только] нулевой мощности", - считает Эшли. Он подразумевал испытания, не сопровождаемые подрывом боезарядов, представляющие собой в основном компьютерное моделирование.

Директор РУМО отметил, что такие шаги, потенциально нарушающие ДВЗЯИ, позволяют в процессе модернизации имеющихся ядерных боеголовок убедиться в том, что такие "конструкции жизнеспособны".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 марта высказывала предположение о том, что американские СМИ готовят общество к необходимости возобновления ядерных испытаний.

Она обратила внимание на появление в медиа материалов о том, что "без натурных ядерных испытаний гарантировать эффективность и надежность стратегического ядерного потенциала США невозможно". Такие утверждения имели место, в частности, в статье журнала "Вопросы науки и технологии" и материалах бывшего главы профильного управления Пентагона.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, открытый для подписания в 1996 году, запрещает подобного рода испытания. Документ подписали и ратифицировали 183 государства, среди которых была и Россия. В числе неподписавших - Индия, Пакистан, Северная Корея. США, Китай, Израиль, Иран и Египет договор подписали, но не ратифицировали. В результате он так и не вступил в силу. Для этого необходима ратификация 44 стран, в арсенале которых есть ядерное оружие, или тех, которые обладают потенциальной возможностью его создания (перечень стран составлен на основании данных МАГАТЭ).

Впрочем, между Россией и США есть и другой документ в этой сфере: государства связаны Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Он сохраняет возможность для сторон проводить испытания под землей.

Помимо ДВЗЯО на данный момент под вопросом оказался и другой договор в этой сфере - Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Он устанавливает запрет на разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия. 7 июля 2017 года на голосовании в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке его поддержали 122 государства. При этом страны "ядерного клуба", в частности Индия, Пакистан и КНДР, не принимали участие в разработке этого документа.

Спустя год, 29 октября, на первом комитете 73-й сессии Генассамблеи ООН Россия, Великобритания, Франция, США и Китай подтвердили общую позицию: они отказались подписывать ДЗЯО.

В начале мая МИД РФ распространил заявление, в котором назвал выработку этого Договора ошибкой, подрывающей Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Эта инициатива не способствует ядерному разоружению, подрывает ДНЯО и провоцирует нарастание противоречий между его участниками", - подчеркнули там. Документ был опубликован по итогам выступления делегации РФ на третьей сессии подготовительного комитета конференции 2020 года по рассмотрению действия ДНЯО по тематике ядерного разоружения в Нью-Йорке.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что процесс сокращения и ограничения ядерных вооружений должен быть поэтапным, а в его основе должен лежать принцип равной и неделимой безопасности.

"Кроме того, пришло время начинать работать над приданием процессу ядерного разоружения многостороннего характера. При этом Российская Федерация не намерена никому ничего навязывать. Считаем необходимым действовать в данном вопросе на основе консенсуса, с учетом интересов всех участников", - подчеркнули в министерстве.

По мнению представителей российской делегации, ядерному разоружению мешает факт сохранения в Европе нестратегического ядерного оружия США. К тому же НАТО по-прежнему продолжает "совместные ядерные миссии", в рамках которых проходит подготовка военных "неядерных" стран к гипотетическому применению этого типа оружия Вашингтоном.

Лидия Мисник