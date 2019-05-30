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30.05.2019
ТАСС

Гендиректор разработчика систем управления ракет "Ангара" Межирицкий стал Героем Труда РФ

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РН "Ангара"
РН "Ангара".
Источник изображения: РИА Новости/Сергей Березин

Об этом говорится в его биографии на сайте предприятия, при этом о получении им этой награды ранее не сообщалось

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Генеральному директору Научно-производственного центра автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина (предприятие-разработчик систем управления ракет "Ангара", "Протон" и других носителей) Ефиму Межирицкому присвоено звание Героя Труда РФ, следует из информации на сайте предприятия.

"Межирицкий Ефим Леонидович. Генеральный директор. Герой Труда Российской Федерации", - говорится в его биографии на сайте Центра.

До этого не сообщалось о присвоении Межирицкому этого звания.

Ранее генеральный директор, генеральный конструктор Военно-промышленной корпорации "НПО машиностроения" Александр Леонов также был награжден золотой звездой Героя Труда России.

Научно-производственный центр автоматики и приборостроения - единственное в нашей стране предприятие, осуществляющее комплексную разработку систем управления для ракетно-космической техники: от создания теории управления полетом, проектирования и изготовления всех необходимых компонентов до испытаний и эксплуатационного обслуживания.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
НПО машиностроения
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