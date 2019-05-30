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30.05.2019
Известия.ru

Трамп примет решение о продлении договора СНВ-3 в 2020 году

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп примет решение о продлении Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в 2020 году, заявил его помощник Тим Моррисон.

По его словам, в настоящее время данная тема обсуждается в администрации главы государства. "СНВ-3 — это вопрос, решение по которому президент примет в определенный момент в следующем году", — цитирует Моррисона "Газета.ру".

28 февраля официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты уклоняются от диалога по вопросу контроля вооружений, не подпадающих под Договор СНВ-3. Москва, в свою очередь, готова к диалогу по данной теме, так как он мог бы иметь стратегическое значение для обеих сторон, добавила дипломат.

8 мая сообщалось, что председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Элиот Энгел и ведущий республиканец в комитете Майкл Маккол представили законопроект о продлении Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, действие которого истекает в 2021 году. Парламентарии предложили пролонгировать соглашение еще на пять лет.

В 2010 году Москва и Вашингтон подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-III). Соглашение предполагает сокращение ядерного арсенала обеими сторонами таким образом, чтобы к началу 2018 года общее число вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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Россия
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Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
СНВ-1
СНВ-3
Ядерный щит
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