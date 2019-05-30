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30.05.2019
Военно-промышленный курьер

"Рособоронэкспорт" представит на выставках прорывные образцы

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Источник изображения: vpk-news.ru

АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") оказывает поддержку проводимым в 2019 году в России крупнейшим международным выставкам вооружения и военной техники. Компания выступает спонсором военно-морского и авиационно-космического салонов МВМС-2019 и МАКС-2019, а также военно-технического форума Армия-2019, говорится в пресс-релизе спецэкспортера.

Военно-технический форум Армия-2019, который пройдет с 25 по 30 июня, представляет главные экспортные новинки и "бестселлеры" российской оборонной промышленности для всех видов вооруженных сил и родов войск, а также для специальных и антитеррористических подразделений. 

В этом году в парке "Патриот" гости Армии смогут увидеть ряд потенциально прорывных для мирового рынка новинок: автоматы Калашникова новейшей "двухсотой" серии, специальные автомобили "Тигр-2" нового поколения, а также зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Тор-Э2", боевую машину отделения ПЗРК "Гибка-С", средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, а также новые решения в области радиоэлектронных средств.

Внимание гостей форума должны привлечь известные во всем мире средства противовоздушной обороны - зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", противотанковые ракетные комплексы семейства "Корнет", боевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор" и многие другие новейшие разработки, в частности, в области стрелкового оружия и средств ближнего боя.

Представителей военно-морских сил иностранных государств с 10 по 14 июля на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге также ждет ряд интересных новинок. Производители покажут натурные образцы берегового ракетного комплекса "Рубеж-МЭ", многофункционального радиолокационного комплекса "Заслон", зенитного ракетного комплекса "Редут", различные корабли российского производства, в том числе малый ракетный корабль проекта 22800Э "Каракурт-Э".

Делегациям от военно-воздушных сил заружебных стран и всем гостям Международного авиационно-космического салона МАКС в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября будут представлены новейшие истребители пятого поколения Су-57, легкий военно-транспортный самолет Ил-112 В, многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМ, учебно-тренировочные (учебно-боевые) самолеты Як-130, боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш и Ми-17В-5 и другая военная авиационная техника.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
АК-74 "Калашников"
БМПТ Рамка-99
Гибка-С
Ил-112
Ка-52
Корнет
Ми-17
Ми-17В5
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3 комментария
№1
30.05.2019 05:16
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Выставки нужно проводить с большей пользой. Хватит демонстрировать наши "прорывы" праздно шатающимся бездельникам. Тем более, что по ряду направлений уже не только прорвало, но и затопило. Основное внимание на выставках нужно уделять социальным и кадровым вопросам ВПК. Вот что будет интересно демонстрировать на выставках: Сколько конкретно денег выделяется работникам ВПК и военнослужащим на американские зарплаты для каждого. Сколько миллионов офицеров, учёных, инженеров бесплатно получили отличные новые квартиры. Сколько тысяч новых бесплатных больниц, поликлиник, детских садов и школ открыто по всей стране и т.д. А железки... Ну пусть тоже стоят где-нибудь в уголке, чтобы напоминали способы защиты социальных привилегий военных и работников ВПК. Вот такими должны быть выставки вооружений и военной техники. Таково моё правильное мнение.
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-3
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№2
30.05.2019 06:12
Цитата, vpkman сообщ. №1
Сколько конкретно денег выделяется работникам ВПК и военнослужащим на американские зарплаты для каждого. Сколько миллионов офицеров, учёных, инженеров бесплатно получили отличные новые квартиры. Сколько тысяч новых бесплатных больниц, поликлиник, детских садов и школ открыто по всей стране и т.д.
Вы что-то попутали. Для этого существуют другие мероприятия.
-1
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№3
30.05.2019 06:37
Цитата, LEO101 сообщ. №2
Вы что-то попутали. Для этого существуют другие мероприятия.

это бот из 404 , ему лишь бы поблевать .
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