Робоносилки начнут лечить солдат еще на поле боя

Пентагон поручил двум университетам придумать и воплотить автономную систему транспортировки пациентов, которая умещалась бы в рюкзак. ИИ-носилки ускорят оказание медпомощи в полевых условиях.

В полевой хирургии есть понятие «золотого часа». Это не строгое правило, скорее метафора, которая подразумевает, что стабилизация и лечение больного непосредственно после получения травмы — вопрос жизни и смерти.

Цель перспективной системы, названной военными TRAuma Care In a Rucksack (TRACIR), — сократить время ожидания оказания первой помощи до минимума. То есть до времени, которое необходимо на то, чтобы положить больного на носилки.

За реализацию идеи взялась междисциплинарная команда из специалистов в области экстренной медицинской помощи, хирургии, интенсивной терапии и пульмонологии из Питсбургского университета, а также инженеров-робототехников из Университета Карнеги-Меллона, пишет New Atlas.

«Роботизированный костюм» с жесткими и мягкими элементами оснащен множеством датчиков, которые оценивают состояние пациента и обеспечивают с помощью ИИ соответствующее лечение, в том числе, вводят необходимые медицинские препараты.

TRACIR способен стабилизировать, привести в сознание и вылечить солдата еще в процессе эвакуации или даже на поле боя, если санитара нет рядом.

«У всех есть свое, немного отличное мнение о том, как должен выглядеть окончательный вариант, — сказал профессор Артур Дубравски из Института робототехники. — Но мы считаем, что это будет автономная или почти автономная система — рюкзак с надувной жилеткой или складными носилками, который можно кинуть раненому солдату. Она раскроется, надуется, примет правильное положение и начнет стабилизировать пациента. Если ей и нужна будет помощь человека, навыки оказания медицинской помощи не понадобятся».

TRACIR можно будет доставлять дронами в горы или леса для пострадавших скалолазов и туристов; его могут использовать моряки-подводники и спасатели. А однажды такие системы смогут спасать жизни колонистов на Марсе.

Параллельно Пентагон возлагает большие надежды на боевых роботов, которые положат конец гибели солдат на поле боя. В перспективе такие машины полностью заменят людей. Год назад Министерство обороны США выделило на их разработку $1 млрд.