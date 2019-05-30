Кабмин одобрил продление соглашения о научном сотрудничестве с Евросоюзом
Документ подписан сроком на пять лет
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Правительство России одобрило продление на пять лет соглашения с Европейским союзом о сотрудничестве в области науки и технологий. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте кабмина.
Соглашение, которое является договорно-правовой основой сотрудничества России и Евросоюза в научно-технологической сфере, было заключено в Брюсселе в ноябре 2000 года, после чего трижды продлевалось на пятилетний период.
"Подписанным распоряжением правительством Российской Федерации одобрено решение о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством Российской Федерации и Европейским союзом о продлении действия соглашения на очередной пятилетний период", - говорится в пояснительной записке к документу.
В рамках соглашения проводятся совместные научные исследования, документ также предусматривает свободный доступ и совместное использование исследовательского оборудования, обмен научными и техническим кадрами, а также проведение различных мероприятий и обмен информацией о сфере сотрудничества.
"Новое соглашение, в случае его подписания, будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества в области науки и технологий между Россией и Евросоюзом", - отметили в кабмине.
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Нечего по евросоюзам побираться. Не надо было разваливать собственную начальную школу и высшее образование. Совсем очумели. Всё развалили. Вот - даже глава Российской академии наук отметил "значительную деградацию" качества образования в вузах. Всем понятно слово "деградация" или нужно пояснять? Чего ж удивляться, что ракеты и самолёты падают? На руководящие посты назначают безмозглых необразованных олухов. Вот и отражается деградация образования на деградации науки и производства.
Глава РАН отметил "значительную деградацию" качества образования в вузах
https://ria.ru/20190517/1553587090.html
До чего дошло!
Лица отечественного авиапрома в ландшафте «Диссернета»
https://trv-science.ru/2019/05/21/lica-otechestvennogo-aviaproma-v-landshafte-disserneta/
Даже ректора МГТУ им.Баумана "засветили". А ведь это колыбель всей российской техники:
https://www.dissernet.org/expertise/AlexandrovAA2005.htm
Дальше - катастрофа...
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