Минобороны Украины отказалось принимать БТР-4 из европейской бронестали

На Украине приостановлено производство корпусов бронетранспортеров БТР-4 из бронестали производства стран Европы и США. Из-за устаревшего законодательства Минобороны страны не принимает их в эксплуатацию, сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".

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Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" приостановило производств корпусов БТР-4 по причине отказа военной приемки Минобороны Украины допустить в эксплуатацию в войсках бронетранспортеры, корпуса которых изготовлены из бронестали производства стран ЕС и НАТО.

В Укроборонпроме основной причиной данного решения назвали якобы до сих пор действующие в стране нормы стандартизации в сфере оборонно-промышленного комплекса, а не постоянные жалобы на качество изготовления бронетранспортеров из европейской бронестали.

Ситуация выглядит абсурдной, ведь бронестали, из которых производятся боевые машины в США, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Польши и других странах мира, признаны непригодными для украинской бронетехники

- заявляют в Укроборонпроме, добавляя, что данное решение о недопущении евростали приведет к критическим проблемам в производстве бронетранспортеров для ВСУ.

Необходимо отметить, что все производство БТР на Украине "заточено" под применение сталей, закупленных в Европе. Единственный производитель отечественных бронесталей - частная фирма "Лозовский ковальско-механический завод" - не способна удовлетворить все требования на поставки.

Ранее на Украине не однократно вспыхивали скандалы из-за поставок негодных партий бронестали из стран Евросоюза, в частности из Польши.