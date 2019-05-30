Опасность развала СВПД возросла - Рябков

Москва. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Опасность того, что Совместный всеобъемлющий план действий может рассыпаться, сейчас выше, чем раньше, заявил "Интерфаксу" в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не хотели бы, чтобы, несмотря на все усилия по удержанию СВПД на плаву, сделка в конечном счете рассыпалась, но опасность этого существует, и эта опасность сейчас выше чем раньше", - сказал замминистра.

По его словам, опасность подобного сценария возрастает, "в том числе, по причине того, что есть определенные силы и в регионе, и вне региона, которые сознательно ведут дело к нагнетанию обстановки, ее осложнению".

"В том числе и в частности, для того, чтобы добиться слома СВПД как одного из соглашений, по большому счету мешающих этим странам реализовывать свои политические и геополитические замыслы", - подчеркнул Рябков.

Замминистра напомнил, что Тегеран в годовщину выхода США из СВПД объявил о решении частично приостановить соблюдение своих обязательств по сделке, дав 60 дней странам, оставшимся в СВПД, на выполнение своих.

"Схема, которой придерживаются коллеги в Тегеране сегодня, описывается формулой "меньшее за меньшее". Раньше было "большее за большее", а теперь "меньшее за меньшее". Мы считаем такую постановку вопроса в принципе правомерной и не противоречащей положениям СВПД в части его параграфов 26 и 36", - отметил Рябков.

Высокопоставленный российский дипломат продолжил: "Что будет происходить дальше, зависит от того, что произойдет. Если пойдет дальнейший отход от центральных элементов договоренности, я думаю, что политически ситуация осложнится. Правовая оценка будет зависеть от того, что реально: в каком ключе, в каком преломлении, в каком обрамлении будет осуществлено иранской стороной и другими сторонами".

СВПД был заключен в июле 2015 года Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия, - "ИФ"). В соответствии с этой сделкой Иран ограничил деятельность в атомной сфере в обмен на приостановку международных и односторонних санкций. Сменивший Барака Обаму на посту президента Дональд Трамп в мае прошлого года объявил о выходе США из СВПД и возобновлении в отношении Ирана санкции, в том числе в нефтяной и банковской сферах.

Страны Евросоюза, оставшиеся в СВПД, пообещали разработать специальный платежный механизм, который позволил бы продолжать торговые и финансовые операции, прежде всего в нефтяной сфере с Ираном, в обход американских санкций. Однако до сих пор этот механизм не заработал.

8 мая, ровно через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части обязательств по СВПД.