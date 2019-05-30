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30.05.2019
Интерфакс-АВН

Глава военной разведки США обвинил Россию в возможном проведении тайных ядерных испытаний

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Ядерный взрыв
Ядерный взрыв.
Источник изображения: gazeta.ru

Испытания, вероятно, проходили на Новой Земле. В посольстве РФ в США заявляют, что Москва соблюдает все международные договоры

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Россия, вероятно, втайне проводит испытания ядерного оружия и таким образом нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДЗЯИ), говорится в тексте выступления главы Разведывательного управления Минобороны США Роберта Эшли.

"США полагают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания в той форме, которая подразумевала бы полный запрет на такие испытания ", - цитирует газета The Wall Street Journal выдержки из речи Эшли, с которой он в среду выступает в Гудзонском университете в Вашингтоне.

"То, как мы понимаем процесс разработок ядерного оружия, приводит нас к мысли о том, что деятельность, связанная с российскими испытаниями, позволит ей (России, - "ИФ") улучшить свой потенциал в сфере ядерного оружия", - отметил он.

Газета отмечает, что это - первый случай, когда США обвиняют российскую сторону в неполном соблюдении ДЗЯИ.

The Wall Street Journal также пишет, что согласно оценкам американской разведки, Россия, в рамках модернизации ядерного арсенала, возможно, проводила на архипелаге Новая Земля испытания с использованием оружия крайне малой мощности.

При этом неназванные представители администрации США подтвердили газете, что и другие американские разведывательные службы разделяют эту точку зрения.

В то же время, отмечает газета, представители администрации не стали уточнять, о каких именно масштабах предполагаемых ядерных испытаний России идет речь.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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