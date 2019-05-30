Через Украину и Сирию: США собираются дестабилизировать Россию

В Минобороны рассказали о методах США по дестабилизации РФ

США собираются дестабилизировать ситуацию в России и для этого продолжают поставлять оружие Киеву и поддерживать оппозиционные сирийские группировки, заявили в Минобороны. К тому же, там обратили внимание на особый интерес Вашингтона к отношениям между Арменией и Азербайджаном, что тоже впоследствии может быть использовано для реализации американского плана.

Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий рассказал в эфире телеканала "Звезда" о намерениях США дестабилизировать Россию. Говоря об этом, он ссылался на доклад американской корпорации RAND - стратегического исследовательского центра американского правительства. В документе описана методика оказания давления на Россию.

Эксперты порекомендовали, в первую очередь, воздействовать на Россию через Украину и Сирию, в частности, продолжая поставлять Киеву оружие и активно поддерживать оппозиционные группировки в САР.

Кроме того, по словам Ильницкого, США рассмотрят варианты вывода российских военных из Приднестровья, но эта задача не будет для них приоритетной.

Советник министра обратил внимание, что Вашингтон продолжает выстраивать "дестабилизирующую дугу" от Черного моря до Прибалтики, а там одну из ключевых ролей играет Белоруссия.

"Для них приоритетной и дебютной схемой является Украина, они активно начинают смотреть на Кавказ, они держат в фокусе Белоруссию, Сирию они будут продолжать ворошить", - заявил Ильницкий.

Помимо этого, он отметил, что Соединенные Штаты все больше внимания сосредоточивают на отношениях между Арменией и Азербайджаном. Российский военный предположил, что в конечном счете Вашингтон сможет сыграть на их противоречиях. Согласно докладу, Азербайджан непременно примет позицию Запада, сообщил он.

Еще один указанный в докладе способ ослабления России - стимулирование эмиграции квалифицированных кадров и образованной молодежи. "Это говорит о том, что образование, борьба за умы должны быть в фокусе, ибо это вопрос национальной безопасности", - пояснил Ильницкий. По его словам, США видят в этом вопросе одновременно и силу, и слабость России.

В целом, доклад RAND описывает шаги, призванные "разбить наши замыслы и лишить нас видения завтра", разрушить идеологию и подогреть конфликты, констатировал советник министра обороны.

В то же время он заявил: Вашингтон не понимает, насколько сильной стала сейчас Россия.

О публикации доклада разведывательно-аналитического центра Rand Corporation "Перенапряжение России: конкуренция с выгодных позиций" 17 мая сообщили "Вести.Ru". В этом документе анализировались способы американской стороны разрушить Россию снаружи и изнутри.

Согласно ему, во внешней политике с Россией планируется создавать напряжение и конфликты в бывших советских республиках, поддерживать сирийские террористические организации, а также втягивать государство в гонку вооружений.

Во внутренней политике страны предполагается организация подрыва государства и провоцирование революции за счет оказания поддержки оппозиционным политическим силам и СМИ.

В каждом пункте доклада проанализированы и оценены риски и вероятности достижения поставленной цели. Но, как заявил телеведущий Владимир Соловьев, практически ни одно из обозначенных действий не принесет Вашингтону нужного результата.

Политолог Дмитрий Дробницкий обратил внимание, что американские аналитики вполне осознают всю сложность втягивания России в гонку вооружений и прямо на это указывают.

При этом эксперт все же призвал серьезно отнестись к попыткам американской стороны разрушить экономическую сферу РФ.

"Единственные действия, признанные в докладе эффективными, - действия против ее экономических слабостей. И с этим нельзя не согласиться. По всем аспектам, кроме экономики, Россию не возьмешь голыми руками", - признал политолог.

В выпущенном Rand Corporation докладе о сдерживании России четко прописаны основные цели исследования: заставить российскую сторону конкурировать в тех областях и регионах, где конкурентное преимущество имеют Соединенные Штаты, а также сверх меры перенапрячь РФ в военно-экономическом отношении или заставить режим утратить внутренний и внешний престиж.

Впрочем, Россия, судя по всему, не единственная жертва подобных планов США. В начале марта глава российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов сообщил о проработке Соединенными Штатами и их союзниками военных действий наступательного характера для дестабилизации неугодных стран, в частности, Венесуэлы.

Он подчеркнул, что Запад уже определил свой агрессивный вектор во внешней политике и теперь активно прорабатывает технологии "цветных революций", применяя "мягкую силу", концепции "глобальный удар" и "многосферное сражение".

"Их целью является ликвидация государственности неугодных стран, подрыв суверенитета, смена законно избранных органов государственной власти", - отметил он.

Все обозначенные сценарии применения "цветных революций" и военного вмешательства мировое сообщество наблюдало в Ираке, Ливии и на Украине, напомнил военный.

Но на этом, по его словам, США останавливаться не намерены, и теперь Пентагон разрабатывает совершенно новую стратегию ведения военных действий - "троянский конь".

"Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колонны" в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием по наиболее важным объектам", - заявил глава Генштаба.

Он подчеркнул, что у России есть комплекс мер по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства, поэтому Москва способна предотвратить любые агрессивные планы Вашингтона.

Лидия Мисник