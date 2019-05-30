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30.05.2019
Военное обозрение

Индийское недоумение: подбираем новые истребители - ракеты испытываем на Су-30МКИ

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В течение последних нескольких недель из Индии поступали сообщения об испытаниях крылатых ракет воздушного базирования "BrahMos-A", а также "умных" авиабомб, к производству которых Индия "приложила руку". И во всех этих случаях испытаний авиационных вооружений использовались многоцелевые истребители Су-30МКИ.

Источник изображения: topwar.ru

В экспертной среде самой Индии этот факт вызвал определённого рода вопросы. При этом "недоумение" можно сформулировать таким образом:

в ВВС Индии имеются различные истребители, включая Mirage-2000, некоторое время назад Индия закупила 36 истребителей Rafale, рассматривается возможность приобретения ещё 110 таких истребителей в конкуренции, например, с американскими F/A-18 и F-21, однако испытания новых вооружений (ракет и авиабомб) осуществляются с помощью российских истребителей (пусть и произведённых в Индии).

Звучит не совсем как вопрос, а как констатация факта. Речь идёт о том, что отдельные высокопоставленные лица в Индии называют Су-30МКИ устаревшими, требуя обновления на "более современные" боевые самолёты, но в то же время итоги испытаний крылатых ракет и авиабомб показывают, что об "устаревании" Су-30МКИ говорить явно преждевременно.

По большому счёту, длительный период индийского "подбора" новых истребителей говорит не столько о нерешительности командования ВВС Индии, сколько о кругах лоббистов, которые готовы сочинять небылицы в том числе и о российских истребителях, лишь бы Индия подписала контракт с теми же американцами или шведами с их "Грипеном".

Так же в Индии крайне затягивают вопрос с массовым производством своего собственного истребителя Tejas. Сегодня в индийских СМИ снова обсуждается вопрос его возможного экспорта в Малайзию, что тоже вызывает вопросы. Сама Индия ищет возможности приобретения в том числе лёгкого истребителя за рубежом, но при этом несколько пассивно работает по массовым поставкам своего Tejas в войска.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Малайзия
Россия
США
Продукция
F-18
Gripen NG
Mirage-2000
PJ-10 Brahmos
Rafale
Tejas
Су-30
Су-30МК
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1 комментарий
№1
30.05.2019 04:26
Государственное - это чиновничье... Индусам тоже пора пересматривать принципы оптимизации управления страной и бюджетом.
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